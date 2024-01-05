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شباب الأهلي يواصل احتفالاته مع جماهيره بـ«السوبر»

1/5/2024 7:25:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يواصل شباب الأهلي اليوم احتفالاته مع جماهيره بكأس السوبر التي بدأت أمس، في استاد راشد، اعترافاً بدور الجماهير في تحقيق النادي أول ألقاب هذا الموسم.

وكان شباب الأهلي توج بكأس السوبر للمحترفين بعد فوزه على الشارقة 6 - 2، باستاد آل مكتوم، وسط أجواء جماهيرية وتنظيمية مميزة، ليختتم ((فرسان دبي)) عام 2023 بإنجاز كبير.

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