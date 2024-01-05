شباب الأهلي يواصل احتفالاته مع جماهيره بـ«السوبر»

(MENAFN
- Al-Bayan)
يواصل شباب الأهلي اليوم احتفالاته مع جماهيره بكأس السوبر التي بدأت أمس، في استاد راشد، اعترافاً بدور الجماهير في تحقيق النادي أول ألقاب هذا الموسم.
وكان شباب الأهلي توج بكأس السوبر للمحترفين بعد فوزه على الشارقة 6 - 2، باستاد آل مكتوم، وسط أجواء جماهيرية وتنظيمية مميزة، ليختتم ((فرسان دبي)) عام 2023 بإنجاز كبير.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN05012024000110011019ID1107689723
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.