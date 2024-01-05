مهرجان ولي عهد دبي للهجن ينطلق في المرموم اليوم

تبدأ اليوم فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2024 والذي يستمر حتى 17 الجاري وينظمه نادي دبي لسباقات الهجن في تحفة ميادين الهجن بالمرموم.

ويشتمل على 325 شوطاً في مشاركة ضخمة لأهل الهجن من أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، وتتنوع أشواط المهرجان خلال أيام المهرجان، منها 116 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و209 أشواط لهجن أبناء القبائل. وسيكون التنافس بين هجن أبناء القبائل على أشده.

حيث يتنافسون من أجل حصد 24 رمزاً، منها 9 كؤوس، و9 بنادق، شداد و3 خناجر، بالإضافة إلى سيف سمو ولي عهد دبي للحول المفتوح، وسيف سمو ولي عهد دبي للحول المفتوح للإنتاج وتم تخصيص جوائز نقدية كبيرة للفائزين في المهرجان.

ويتخلل المهرجان إقامة مزاد المرموم الحادي عشر للإنتاج الشخصي ((فطامين))، والذي ستعرض فيه أكثر من 245 مطية تنحدر من سلالات فاخرة في عالم سباقات الهجن، ويشارك في المهرجان عدد كبير من ملاك الهجن في دول مجلس التعاون ، الذين يسعون دائماً لتقديم أفضل ما لديهم في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن.

ترتيبات

وأكد علي بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن أن المهرجان، يأتي في إطار الاهتمام المستمر من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، راعي الحدث، بإحياء التراث الشعبي الأصيل وغرسه في نفوس الأجيال القادمة.

مما يعكس التزام سموه الدائم بتعزيز التراث والثقافة المحلية، ويتجلى هذا الحدث الراقي كمظهر من مظاهر الفخر الوطني والتراث الأصيل الذي يحمل في طياته تراثنا وثقافتنا الغنية، ويتسم المهرجان في نسخته هذا العام 2024 بالفعاليات الرياضية المثيرة والمنافسات الشيقة، التي تعزز الفخر الوطني، وتعزز الترابط الاجتماعي بين أبناء الإمارات وإخوانهم من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد علي بن سرود استكمال الترتيبات الخاصة بانطلاق النسخة السابعة من المهرجان، مشيراً إلى أنه يعتبر من أبرز المهرجانات في موسم السباقات، وقال :إن أهل الهجن يرون في هذا المحفل، الذي يحمل اسماً غالياً على قلوبهم، فرصة للتباري والمنافسة بروح رياضية في سباقات الهجن.

مسابقة

وطرح نادي دبي لسباقات الهجن بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، مسابقة التصوير الضوئي والفيديو، خلال المهرجان وتم رصد مبلغ 150 ألف درهم كجوائز للفائزين في المسابقة التي تم تقسيمها إلى ثلاث محاور: محور الصورة الواحدة، ومحور ملف الصور الذي يحتوي على (5 - 10) صور، بالإضافة إلى محور الفيديو القصير.

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