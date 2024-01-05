صراع العمالقة للظفر بكأس ولي عهد دبي للقدرة اليوم

يصل مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة إلى مسك الختام اليوم بإقامة السباق الرئيس لمسافة 119 كلم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، الذي يقام برعاية ((إعمار العقارية))، وتنظيم نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، وستشهد النسخة 16 للكأس صراعاً مثيراً بين نخبة الفرسان من أقوى الإسطبلات في الدولة بعد أن شهدت سباقات المهرجان الثلاثة الماضية منافسات ساخنة امتدت حتى الأمتار الأخيرة.

وتدافع إسطبلات F3 عن اللقب بعد التألق اللافت في النسخة الماضية باحتكار المراكز الثلاثة الأولى لكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة بواسطة البطل منصور خميس الشدي على صهوة الفرس ((شيلا))، والوصيف راشد محمد عتيق خميس المهيري على صهوة الجواد ((إيمهان دي لوريك))، والمركز الثالث عبر الفارس ماجد جمال المهيري على صهوة الجواد ((شامان دي لا فولي)).

وأقيمت أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة الإجراءات الخاصة بالمشاركة في كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، أبرزها قياسات الأوزان للفرسان وعملية الفحص البيطري للخيول.

وينقسم سباق اليوم إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كلم ((اللون الأصفر))، والمرحلة الثانية لمسافة 32 كلم ((اللون الأحمر))، والمرحلة الثالثة لمسافة 27 كلم ((اللون الأزرق))، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 20 كم ((اللون الأبيض)).

الحدث الأهم

وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كم، يعتبر الحدث الأهم في المهرجان، ويأتي كمسك ختام لفعالياته، كما يعد أحد أهم الأحداث في برنامج القدرة خلال الموسم.

وقال: يكتسب السباق أهمية كبرى نظراً لارتباطه باسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وهو من الأبطال البارزين في رياضة القدرة، ومن أصحاب الإنجازات الكبيرة، أهمها فوزه بلقب العالم في نورماندي، فرنسا 2014.

وأضاف: يشهد السباق على مدى أكثر من 15 عاماً تنافساً كبيراً بين الإسطبلات المختلفة لتسجيل اسمها ونيل شرف الدخول لقائمة الأبطال، ونتوقع أن تتواصل الإثارة في نسخة هذا العام.

وأشار إلى اكتمال جميع الاستعدادات لإخراج السباق بصورة مميزة تتناسب مع الاسم الذي يحمله، متوجهاً بالشكر إلى راعي السباق، شركة ((إعمار)).

وقال: تعكس هذه الرعاية حرص ((إعمار)) على دعم الرياضة في الدولة، خاصة رياضة الفروسية، التي تعتبر إحدى مفردات التراث الإماراتي العربي الأصيل.

وأعرب العظب عن سعادته بنجاح سباقات المهرجان التي أقيمت خلال الأسبوع الماضي، والتي شملت سباق السيدات والإسطبلات الخاصة وسباق اليمامة للأفراس، وأكد أنها خرجت بأفضل صورة، وشهدت تنافساً قوياً من الإسطبلات المختلفة، وكان الفوز فيها من نصيب الإسطبلات التي استطاعت إعداد وتجهيز خيولها بشكل أفضل.

مكانة كبيرة

وأكد إسماعيل محمد، مدرب إسطبلات MRM، أن مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة يعد حدثاً استثنائياً؛ لما يحمله من مكانة كبيرة في قلوب الجميع، وهو ما يؤكده التنافس القوي بين مختلف الإسطبلات بدءاً من السباق الافتتاحي وصولاً إلى السباق الرئيس اليوم، مشيراً إلى إسطبلات MRM تخوض التحدي عبر مجموعة من الخيول، أبرزها ((تاتارينو)) الفائز بتحدي سيح السلم في بداية الموسم، إضافة إلى ((تورك)).

وأضاف إسماعيل محمد لـ((البيان)): إن جدول السباقات هذا الموسم يتيح الفرصة لتوزيع مشاركة الخيول بين مختلف السباقات حسب الأهداف المرسومة، مشيراً إلى أن سباق اليوم سيشهد منافسة قوية؛ باعتباره من أهم الألقاب في الموسم المحلي بجانب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، وكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة.

وتقدم علي المهيري، مدرب إسطبلات دباوي، بخالص الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على إقامة المهرجان السنوي الكبير الذي يستقطب نخبة الفرسان وأفضل الخيول في الدولة، مشيراً إلى أن الحدث بما يضم من سباقات جاء ناجحاً بكل المقاييس عبر مختلف المنافسات التي تم فيها رصد جوائز كبيرة للفائزين.

حيث يتميز المهرجان بوجود سباق خاص بالأفراس، وهو كأس اليمامة، ويعد هذا النوع من السباقات النادرة التي لا يتم تنظيمها على مستوى العالم إلا في مدينة دبي للقدرة عبر مهرجانين فقط، هما مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، ومهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة.

وأضاف المهيري: إن المهرجان تميز بالمشاركة الكبيرة والنوعية عبر الدفع بأفضل خيول الإسطبلات من أجل الظفر بألقاب المهرجان.

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