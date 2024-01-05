عمار النعيمي يشهد انطلاق بطولة عجمان لجمال الخيل العربية

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان؛ شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أمس، انطلاق النسخة الـ21 من بطولة عجمان لجمال الخيل العربية 2024 التي تقام بمنطقة الزوراء في عجمان بإشراف جمعية الإمارات للخيول العربية.

يشارك في البطولة 300 خيل لأشهر الملاك وأبرز وأعرق الاسطبلات في الإمارات التي لها إنجازاتها ما يثبت ارتفاع مستوى هذه البطولة وتطورها عاماً بعد آخر محققة أهدافها المتمثلة في تعميق وتعزيز مكانة هذه الرياضة من خلال الاطلاع على سلالات الخيول المختلفة ومعرفة أجود أنواعها وكيفية اقتنائها وتربيتها.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بجهود ومساندة واهتمام ودعم القيادة الرشيدة لرياضة الفروسية، مؤكداً أن هذه الجهود المقدرة هي امتداد طبيعي للاهتمام الكبير الذي تجده هذه الرياضة العربية الأصيلة من قيادة وأبناء دولة الإمارات مما جعل دولتنا الفتية منارة في هذه الرياضة وموضع اهتمام وحضور عالمي.

وثمن سموه رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لبطولة عجمان لجمال الخيل العربية مما كان له كبير الأثر في ترسيخ مكانة الإمارة في مجال رياضة جمال الخيل وجعل هذه المسابقة في طليعة المسابقات في دولة الإمارات وتحظى بحضور متميز وبمشاركة رفيعة من خلال أفضل الاسطبلات والملاك والمربين في الإمارات.

حضر انطلاق فعاليات البطولة، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق.

وخالد غانم العميري رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة عجمان لجمال الخيل العربية، وعدد من الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر في إمارة عجمان، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والمهتمين برياضة الفروسية.

واشتمل برنامج فعاليات اليوم الأول للبطولة على تصفيات فئة المهرات ((أربعة أشواط))، الأول لفئة العمر سنة (أ)، والثاني لفئة العمر سنة (ب)، والثالث لفئة العمر سنة (ج)، والرابع لفئة العمر سنة (د) والثاني لفئة العمر بسنتين فئة (أ) و(ب) و(ج)، والثالث لفئة العمر 3 سنوات للمهرات، والرابع للأفراس عمر 4 سنوات فما فوق.

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