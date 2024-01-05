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كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور تنطلق الجمعة في أبوظبي

1/5/2024 7:25:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق الجمعة المقبل النسخة 11 من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين بميدان الفلاح بأبوظبي، وتستمر حتى 27 الجاري.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة زيادة أيام المنافسات من 12 يوماً في البطولات السابقة إلى 16 يوماً في النسخة المقبلة، بإضافة 4 أشواط لفئة ((العامة ملاك)).

وتتضمن البطولة 7 فئات، هي ((الشيوخ))، و((العامة ملاك))، و((العامة مفتوح))، و((العامة هواة))، وفئة دول مجلس التعاون الخليجي، وفئة ((الإنتاج المحلي))، و((فئة السيدات))، ويبلغ مجموع أشواط المسابقة الأكبر في تاريخ فعاليات الصيد بالصقور 92 شوطاً متنوعاً.

وتعتبر مزارع الإنتاج المحلي للصقور من الشركاء الأساسيين لنادي أبوظبي للصقارين لصون الصقارة، والحفاظ على النوعيات المميزة من الانقراض، وكذلك تشجيع الإنتاج المحلي للصقور في الإمارات.

ويشارك في نسخة هذا العام من البطولة 3 من أبرز مزارعي الإنتاج المحلي للصقور، وهي مزرعة ((ديزرت فالكنز))، ومزرعة ((الوثبة للصقور))، ومزرعة ند الشبا.

وسيعلن نادي أبوظبي للصقارين، الذي ينظم البطولة للعام 11، عن قيمة الجوائز الخاصة بالحدث الأهم والأكبر، والتي تعد الأعلى من حيث القيمة المالية من بين كل مسابقات الصيد بالصقور على مستوى الدولة.

وتحظى البطولة بأهمية كبرى لدى عشاق التراث الوطني الأصيل، ويحرص الصقارة من مختلف أنحاء الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي على المشاركة والتواجد بها للمنافسة، والفوز بلقب أحد أشواط هذا الحدث الكبير.

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