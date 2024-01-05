الجزائر تهزم توجو ودياً استعداداً لكأس الأمم الأفريقية

سجل رامي بن سبعيني هدفين في فوز الجزائر 3-صفر على توجو ودياً

في لومي عاصمة توجو، الجمعة، استعداداً لمشاركة الجزائر في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وطلب جمال بلماضي مدرب الجزائر عدم نقل المباراة، التي خاضتها توجو باللاعبين المحليين، لفرض السرية على أسلوب لعبه قبل خوض النهائيات المقامة في ساحل العاج وتنطلق يوم 13 يناير.

ومنح المدافع بن سبعيني التقدم للجزائر بضربة رأس بعد ركلة ركنية من آدم وناس بعد 20 دقيقة من اللعب.

وأضاف إسلام سليماني الهدف الثاني بضربة رأس أيضاً بعد تمريرة من زميله إسماعيل بن ناصر بعد تسع دقائق من الاستراحة.

وأضاف بن سبعيني هدفه الثاني والثالث لبطل أفريقيا 2019 في الدقيقة 69.

وتخوض الجزائر مباراة ودية ثانية أمام بوروندي في معسكرها الإعدادي في لومي في التاسع من الشهر الحالي.

وسيسافر منتخب الجزائر بعدها بيوم واحد إلى مدينة بواكي بساحل العاج والتي سيقيم فيها الفريق خلال نهائيات كأس الأمم.

وتستهل الجزائر مشوارها في كأس الأمم بمواجهة أنغولا يوم 15 يناير قبل اللعب أمام بوركينا فاسو ثم موريتانيا ضمن المجموعة الرابعة.

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