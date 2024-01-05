«بريكس» تهز سلطة الدولار

عالم مخيف في أحداثه، ميراث أحادي القطبية له تبعاته المأساوية، قبضة الدولار لا تستأذن، الأحداث المتلاحقة عالمياً لم تعط فرصة للإفاقة، المسرح الدولي يبحث عن نوافذ أمل تخفف من حدة اللهيب الاقتصادي والسياسي.

((بريكس)) مفتاح للخروج من قيود النظام الاقتصادي الموروث منذ الحرب العالمية الثانية، والذي يطلق عليه النظام القائم على القواعد.

مجموعة ((بريكس))، فتحت أبوابها بتوقيت الأول من يناير من عام 2024، لكن هذه المرة تستقبل رسمياً أعضاءً جدداً: ((الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وإيران وإثيوبيا)).

حراك منتظر، وطموحات كبرى في عهدة العام الجديد، ومجموعته ((بريكس)).

السوق العالمي يبحث عن طوق النجاة في بحر الدول الناشئة، مفارقات جيوسياسية في انتظار إرادات اقتصادية.

روسيا تستضيف قمة ((بريكس)) في كازان، في أكتوبر المقبل. ولا شك أن صدى التكتل الجديد يربك التفرد الأمريكي بالقرار الدولاري. الاقتصاديون داخل البيت الأبيض قابعون في مختبرات تقدير المواقف لإعادة ترتيب حسابات المستقبل.

لم تغب عن ذاكرتهم صورة الرجل الذي صاغ فكرة مجموعة ((بريكس))، فهو كبير الاقتصاديين في بنك جولدمان ساكس، جيم أونيل، في دراسة أجريت عام 2001، بعنوان ((بناء اقتصادات عالمية أفضل لدول ((بريكس)). وبالطبع ((بريكس)) هي منظمة سياسية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وهي اختصار لأربع دول أعضاء هي (البرازيل وروسيا والهند والصين) BRIC، وانضمت جنوب إفريقيا إلى المجموعة لاحقاً في عام 2010، لتصبح ((بريكس)) هذه المجموعة صاغت بعض أسس إصلاح النظام المالي والنقدي الدولي، عبر إنشاء بنك التنمية الجديد (NDP)، برأسمال قدره 100 مليار دولار، مقسمة بالتساوي بين الدول الخمس في عام 2014، وتكون مهمة البنك تقديم القروض والمعونات للدول الأكثر احتياجاً، ولم تغفل المجموعة أيضاً إنشاء صندوق احتياطي للطوارئ لدعم الدول الأعضاء التي تكافح من أجل سداد الديون، بهدف تجنب ضغوط السيولة، وأيضاً تمويل البنية التحتية والمشاريع المناخية في البلدان النامية. مع الوضع في الاعتبار أن عدد سكان المجموعة سيبلغ بعد توسعتها نحو 3.5 مليارات نسمة، أي نحو 45 % من سكان العالم.

وتبلغ قيمة اقتصاداتها مجتمعة أكثر من 28.5 تريليون دولار، أي نحو 28 % من الاقتصاد العالمي. وستنتج دول ((بريكس)) أيضاً نحو 44 % من النفط الخام في العالم.

هذا التجمع بات يهدد الصيغة العالمية التقليدية في إدارة السوق العالمية، فلا يمكن تجاهل التقرير، الصادر عن مؤسسة ((أكرون ماركو للاستشارات)) البريطانية، الذي قال إن مساهمة مجموعة ((بريكس)) في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بلغ 31.5 %، مقارنة بـ30.7 % للدول السبع الصناعية الكبرى.

وأشار إلى أن هذه التغيرات الكبرى ترجع بصورة خاصة إلى النمو الاقتصادي القوي الذي سجلته الصين والهند.

فضلاً عن أن التقرير توقع ازدياد مساهمة ((بريكس)) في الناتج المحلي الإجمالي العالمي على مدار السنوات المقبلة، لاسيما مع توسع التكتل بضم دول جديدة لعضويته.

إذاً، نحن أمام تكتل يزداد قوةً ليس فقط على المسرح الاقتصادي، بل سيكون له تأثيره القوي على المسرح السياسي أيضاً، فهو يهدف إلى مزيدٍ من القوة لأعضائه، من خلال تعزيـز التبـادل التجاري والاستثمارات بيــن الدول الأعضاء، وتنسيق المواقف في المنتديـات الدوليـة، مثـل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين، وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي، وذلك من خلال التعاون في مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن السيبراني والتعاون الدفاعي، وتوفير تمويل لمشاريع التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في الدول الأعضاء، والعمل على امتلاك القدرة للدول الناشئة للتعبير عن مصالحها ومواقفها في المنتديات الدولية، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في الدولة الأعضاء.

أخيراً، أطالب مجموعة ((بريكس))، سواء الأعضاء المؤسسين أم الأعضاء الجدد، أن يستثمروا هذه الفرصة، وأن تكون لديها مساحات مشتركة، ورؤية مشتركة لإدارة التكتل، بما يجعله منبراً ومنصة دولية لتحقيق مبادئ العدالة والإنصاف للشعوب، في ظل نظام عالمي مختطف من قبل قوى غربية فرضت هيمنتها منذ تأسيسه عام 1945.