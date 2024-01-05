السنة الجديدة.. بين المنجّمين وعلماء الفلك

في البرامج التليفزيونية والمواقع والمدونات الإلكترونية العربية والعالمية وفي معظم برامج وسائل التواصل الاجتماعي صارت هناك فقرات شبه ثابتة في بدايات كل عام ميلادي جديد، وكلها تدعي قدرتها على توقع الأحداث والتنبؤ بها.

طبعاً ((كذب المنجمون ولو صدقوا))، وبالتالي فمن المهم أن يدرك عموم الناس أن غالبية من يقولون إنهم قادرون على قراءة المستقبل مدعون يسعون إلى الشهرة بكل ثمن، وهناك قلة صغيرة جداً متخصصة في علم الفلك، وهناك فارق كبير بين علم الفلك والنجوم، وبين التنجيم والادعاء بالقدرة على قراءة المستقبل.

ومن سوء الحظ أن عدداً كبيراً من الشباب يتابع هؤلاء المدعين اعتقاداً فعلاً أنهم قادرون على قراءة المستقبل والتنبؤ بالأحداث.

وتطبيقاً فعلاً لمقولة ((كذب المنجمون ولو صدقوا)) فإن هناك بعض المدعين الذين يتوقعون وقائع محددة وتحدث فعلاً، ولكن رغم ذلك فهي مجرد ((خبط عشواء)) كما يقولون.

الأمر يشبه أحياناً من يتنبأ بنتيجة مباراة في كرة القدم فيقول إنها محصورة في ثلاثة احتمالات وهي الفوز أو الهزيمة أو التعادل!! وبالتالي حينما يحدث ويتحقق التوقع، يبدأ بعض الناس التعامل معه باعتباره قارئاً جيداً للمستقبل!

رأينا في السنوات الأخيرة عينة من هؤلاء تخرج على الناس بداية كل عام جديد لتقول إنها تتوقع وفاة هذا الفنان أو تلك الشخصية، وطلاق هذا المطرب أو المطربة، أو صدام بين لاعب كرة مشهور وناديه.

السؤال هو: هل نلوم هؤلاء المدعين لأنهم يبحثون عن الشهرة وجلب الأموال بكل الطرق أم نلوم من يتابعهم ويصدقهم؟

أظن أن المشكلة الكبرى فيمن يفتح لهم أبواب وسائل الإعلام. وحينما تمر الأيام ولا تتحقق غالبية هذه التوقعات ينسى الناس كل ذلك، لكنهم يستمرون في الاستماع إليهم مرة أخرى حينما يأتي العام الجديد وهكذا، بل إن هناك بعض الناس يسافرون جواً لمسافات طويلة بحثاً عن هؤلاء المدعين، وشاهدنا شخصيات عامة كثيرة تستعين ببعض هؤلاء المدعين من أجل التنبؤ بنتيجة مباراة، أو إبطال ما يقال إنه سحر أو ((فك عمل)) أو ((استعادة ود الحبيب)) ويحصلون على أموال طائلة نظير ذلك!!

الغريب أنه كان من المفترض أن يؤدي انتشار وسائل التواصل الاجتماعي إلى توجيه ضربة قاضية لهؤلاء المدعين، لكن المفارقة أن هذه الوسائل لعبت دوراً كبيراً في انتشارهم وجعلت لهم قاعدة كبيرة من المتابعين، الأمر الذي يفاقم الظاهرة ولا يقضي عليها.

لكن وحتى لا نعمم فهناك دارسون لعلم الفلك ومتخصصون فيه، وهؤلاء قلة ولا يمكن مقارنتهم بالمدعين، المتخصصون قضوا وقتاً طويلاً في تعلم القراءة الجادة لحركة النجوم والكواكب وانعاكسها على حياة الناس.

وطبقاً للتعريف العلمي فإن عِلْمُ الفَلَك هو علم طبيعي يدرس الظواهر الفلكية ويستخدم الرياضيات والفيزياء والكيمياء لشرح أصل وتطور تلك الظواهر والأجرام. وتشمل الأجرام المثيرة للاهتمام الكواكب والأقمار والنجوم والسدم والمجرات والمذنبات. وتشمل الظواهر ذات الصلة انفجارات المستعر الأعظم، انفجارات أشعة جاما، والنجوم الزائفة، والنجوم الزائفة المتوهجة، والنجوم النابضة، وإشعاع الخلفية الكونية الميكروي.

وبشكل عام، يدرس علم الفلك كل ما ينشأ خارج الغلاف الجوي للأرض. وعلم الكون فرع من فروع علم الفلك ويدرس الفضاء الكوني ككل.

في العصور القديمة كان علم الفلك والتنجيم يعاملان كعلمٍ واحد، لكنهما انفصلا تدريجياً وصارا علمين منفصلين حتى القرن السابع عشر أي في عصر التنوير تحديداً، عندما تم رفض اعتبار التنجيم كعلم. وخلال الجزء الأخير من فترة العصور الوسطى، أصبح علم الفلك هو الأساس وأصبح علم التنجيم يعمل من خلاله.

ومنذ القرن الثامن عشر، أصبحا يعاملان بصفتهما اختصاصين منفصلين. علم الفلك، أي دراسة الأجرام والظواهر التي تنشأ خارج الغلاف الجوي للأرض، وهو علم وأصبح على نطاق واسع من ضمن الانضباط الأكاديمي. أما التنجيم، والذي يستخدم المواقع الظاهرة للأجرام السماوية للتنبؤ بالأحداث المستقبلية، فهو شكل من أشكال العرافة وليس سوى أحد العلوم الزائفة طبقاً لموقع ويكبيديا.

وبين المنجمين وعلماء الفلك هناك المحللون العلميون الذين ليس لهم في قراءة الأبراج، بل يقرأون الوقائع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويحاولون توقع المستقبل من خلال قراءة شواهد ووقائع ومؤشرات بشأن قضايا محددة وإمكانية تطورها في المستقبل. نتمنى أن ينتبه الجمهور في الدول العربية المختلفة، ويدرك الفارق الكبير بين المدعين وعلماء الفلك وبين المحللين والمراقبين للأحداث.