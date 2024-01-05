تتواصل إنجازات بلادنا مع مرور 18 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي.

فالخير كله في قائدنا، قاهر المستحيل، وهنا نتناول جزءاً من الاستراتيجية التي تخص المحور الذي يهم القطاع المهم في المجتمع وهو الشباب والرياضة كجزء أساسي لمرتكزات الحكومة خلال المرحلة الزمنية من عمر الدولة ومسيرتها نحو البناء والتنمية.

فالحدث الأبرز الذي نعيشه رياضياً حالياً ويؤكد حضور العديد من نجوم العالم من لاعبين وفرق إلى لؤلؤة الخليج ودانة الدنيا، لا يدع مجالاً للشك أن بلادنا تتمتع بالخير من كل النواحي، ويتطلب الأمر استثماره عبر الأجواء التفاؤلية التي تأتي في إطار الاهتمام والمتابعة الدائمة التي توليها القيادة الرشيدة لهذا القطاع من منطلق أهمية دوره في حياة الشعوب.

وجاءت المحاور والاستراتيجية التي حددها ((فارس العرب)) بعد دراسة عميقة، نظراً لحرص سموه المستمر على تطوير الحركة الرياضية، من المنبع وهي الرياضة المدرسية، والتي اعتبرها الأساس وتخدم الأندية كونها القاعدة التي تصب لمصلحة المنتخبات الوطنية للوصول إلى أعلى المستويات والسير قدماً نحو الأمام والازدهار والتألق لتحقيق ما يصبو إليه قادتنا.

والرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تجسد نهجه القيادي الذي لا يقبل إلا النجاح، في ظل الدعم الذي تجده رياضتنا، فكل المقومات الأساسية لهذا النجاح والتي تقدمها الحكومة للقطاع الشبابي، متوفرة باعتبارها أسلوباً للحياة السعيدة وزيادة وعي المجتمع.

ودعم ((القائد)) للقطاع الشبابي والرياضي يهدف إلى تطوير الأداء وتحقيق النتائج المرجوة والمطلوبة، وصولاً إلى فكر جديد ومتطور يتماشى مع تغييرات الواقع الرياضي محلياً وخارجياً.

وللرياضة مكانتها الخاصة عند صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والذي ساهم في نجاح أبناء الوطن في رفع اسم دولتنا عالياً في المحافل المختلفة. والله من وراء القصد.