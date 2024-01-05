جدتي التي غيرت عالمها!!

هل سألت نفسك يوماً إن كنت تحلم بتغيير العالم؟ أعرف كثيرين اعترفوا بأنهم في سنوات شبابهم الأولى راودهم شيء كهذا، أن يمتلكوا من السلطة والقوة والإيمان ما يجعلهم قادرين على تغيير العالم حولهم للأفضل، ليصبح هذا العالم أشبه بالجنة الموعودة، يفيض بالخير والعدالة، حيث الحقوق مكفولة، والمظالم ممنوعة، والسلام يجب أن يسود الحياة، والحق بقدر ما هو حلم مشروع وفاتن جداً، إلا أنه طوباوي أكثر مما تحتمله شراسة العلاقات الإنسانية وطبيعة الظروف والمصالح، لذلك فهكذا أحلام لم تتحقق أبداً!

جدتي لم تكتب بياناً ثورياً في حياتها؛ لأنها لم تكن ثورية في أي يوم، ولم تعرف للكتابة سبيلاً، لكنها وبدون هذا الـ((مانيفيستو)) والأحلام الكبيرة في التغيير، استطاعت أن تغير أشياء كثيرة حولها، كانت مع نساء حيّها يلتزمن بشكل دائم وثابت بتنظيف أزقة الحي، فلا يبقى زقاق، ولا بيت ولا مكان يمكن أن تلمح فيه أوساخاً أو قذارات من أي نوع، فكانت كل امرأة ملتزمة بتنظيف بيتها، وكنس المساحة التي أمام بيتها من الخارج، وكان ذلك كافياً ليشعّ الحي نظافة.

لم تحتج المدينة في ذلك الزمن من سنوات الخمسينيات والستينيات، لغير قناعة راسخة كقناعة جدتي ودأب النساء وهمتهن العالية، ودون وجود للبلديات وعمال النظافة ومكبات تجميع القمامة، لقد كانت النظافة فكرة، والفكرة كانت كامنة في النفوس، لذلك لم تحتج جدتي يومها لبيان ثوري وحملات توعية ومؤتمرات أممية للمحافظة على البيئة، بقدر ما احتاجت لإيمان بأن التغيير يبدأ من نفسها أولاً!

إن طلاب اليوم ليسوا مطالبين بأن يكنسوا المدرسة أو الفصل، فقط ليتوقفوا عن رمي الأوراق وزجاجات الماء على الأرض، والسائق لم يطالبه أحد بتنظيف الشارع، لكن ليمتنع عن فتح النافذة وإلقاء محارم الورق الملوثة، وأي شاب عليه أن ينتبه فلا يرمي ثيابه في البيت كيفما شاء؛ لأن هذا لن يجعله رجلاً أكثر، بل مستهتراً أكثر!

التغيير ليس حلماً ثورياً أممياً، بل إنه سلوك مشروع وفي متناول الجميع، فقط حين نؤمن بأنه يبدأ من أنفسنا!