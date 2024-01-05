90 % من السكان أُجبروا على النزوح

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((أونروا))، أمس، ((إن 90 يوماً من الحرب الوحشية في قطاع غزة تجبر 1.9 مليون شخص، أي 90 بالمئة من السكان على النزوح عدة مرات)).

جاء ذلك في تدوينة نشرتها المنظمة على حسابها عبر منصة ((إكس))، بشأن الوضع في قطاع غزة المحاصر والرازح تحت الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت المنظمة الأممية: ((90 يوماً من الحرب الوحشية، والتهجير القسري يتواصل يومياً))، وشددت على أن ((الأسر تُجبر على التنقل عدة مرات بحثاً عن السلامة المفقودة)).وأوضحت أن ((1.9 مليون شخص، أي 90 بالمئة من السكان، نازحون بأنحاء قطاع غزة، الكثيرون منهم نزحوا عدة مرات)).

وأكدت الوكالة الأممية أن ((1.4 مليون شخص يحتمون في منشآت تابعة للأونروا)). وقالت الوكالة إن الوقت يتسارع نحو حدوث المجاعة الشاملة في قطاع غزة، مع تواصل حرب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وصرح فيليب لازاريني مفوض عام الأونروا، في بيان على حساب الوكالة بموقع ((فيسبوك))، بأن الشعب الفلسطيني يتعرض لعقاب جماعي مع عدم السماح بدخول سوى القليل من المساعدات الإنسانية.

وأوضح لازاريني أن الوقت يتسارع نحو حدوث المجاعة، ويجب وقف إطلاق النار الآن في غزة بعد ثلاثة أشهر طويلة مرت على الحرب الوحشية. ودعا مفوض عام الأونروا إلى ضرورة وقف إطلاق النار الإنساني، وتوفير المساعدات وإنهاء هذا النزوح القسري المستمر للسكان في غزة.

من جهته، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ((أوتشا))، إن الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين لم يتمكنوا من تقديم المساعدات الإنسانية لمدة ثلاثة أيام بسبب التأخير في الوصول للمساعدات.

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