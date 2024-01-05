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إيران تعتقل ضالعين بتفجيرات كرمان وتتوعد بالثأر

1/5/2024 7:25:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توعّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، بالانتقام خلال تشييع جثامين ضحايا هجوم كرمان الأربعاء، في حين أعلن وزير الداخلية أحمدي وحيدي، اعتقال بعض المتورطين في التفجيرَين اللذين تبناهما تنظيم ((داعش)).

وقُتل نحو 100 شخص في مدينة كرمان يوم الأربعاء الماضي في أثناء إحياء الذكرى الرابعة لمقتل قاسم سليماني، الذي قضى في ضربة جوية أمريكية في بغداد مطلع 2020.

وقال تنظيم ((داعش))، أول أمس، إن اثنين من أعضائه فجّرا أحزمة ناسفة وسط الحشد الذي تجمع عند المقبرة في المدينة الواقعة بجنوب شرقي البلاد.

وأفاد التلفزيون الرسمي نقلاً عن وزير الداخلية أحمد وحيدي، قوله، إن ((أجهزتنا الاستخباراتية اعتقلت بعض المتورطين ممن لهم دور في هجوم كرمان)).

وفي خطاب نقله التلفزيون، قال رئيسي: ((أعداؤنا يرون قوة إيران، والعالم كله يعرف قوتها وقدراتها)).

المبادرة بيدنا، وستقرر قواتنا المكان والزمان المناسبَين للرد)).

وأعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده بدأت الإجراءات القانونية والسياسية عن طريق الأمم المتحدة في ما يتعلق بالانفجار، مشيرا الى ان بلاده حريصة على دحر كل بؤر الأرهاب.

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