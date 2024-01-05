أديس أبابا: سد النهضة دخل مرحلته النهائية

أعلنت اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني الإثيوبي لسد النهضة، أمس دخول مشروع السد مرحلته النهائية، وفق ما أعلنته هيئة البث الإثيوبية (فانا).

ونقلت الهيئة عن وزير الخارجية، دمقي مكونن، قوله خلال اجتماع دوري عقدته اللجنة التنفيذية لسد النهضة في أديس أبابا إن ((الإثيوبيين نقلوا السد إلى مرحلته النهائية))، مشيراً إلى أن بناء السد وصل حالياً إلى 94.6 في المئة. وقال مكونن إنه جرى عقد 4 جولات من المحادثات الثلاثية، التي ضمت إثيوبيا ومصر والسودان، في الأشهر الماضية، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة.

وأضاف: ((موقف إثيوبيا الثابت هو إجراء المفاوضات على أساس المبادئ، والتوصل إلى اتفاق)).

وقال إن البلاد ستعزز جهودها من أجل التكامل الإقليمي والتنمية المتبادلة. فيما يأتي التصرف الإثيوبي الجديد بعد أيام قليلة من فشل مفاوضات الجولة الرابعة بين الدول الثلاث بشأن السد، حيث أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية انتهاء الاجتماع دون نتائج، نظراً لاستمرار المواقف الإثيوبية ذاتها الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث.

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