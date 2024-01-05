بيونغيانغ تطلق قذائف قرب جزيرتين كوريتين جنوبيتين

أطلقت كوريا الشمالية أمس، أكثر من 200 قذيفة مدفعية قرب جزيرتين كوريتين جنوبيتين، ما دفع بسيئول إلى طلب إخلائهما وإجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية على إحداهما.

وتأتي عملية الإطلاق بعد تحذيرات متكررة من كوريا الشمالية بزعامة كيم جونغ أون من استعدادها للذهاب إلى الحرب ضد جارتها الجنوبية وحليفتها الولايات المتحدة.

وأصدرت أوامر لسكان الجزيرتين بالإخلاء وعلّقت خدمات العبّارات. وقال مسؤول في وزارة الدفاع في سيئول خلال مؤتمر صحافي، إنّ ((كوريا الشمالية أطلقت أكثر من 200 قذيفة في مناطق جانغسان - غوت في الجزء الشمالي من جزيرة بانغيونغ والمناطق الشمالية من جزيرة يونبيونغ)).

وصرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ((هذا عمل استفزازي يهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية))، مضيفة ((يراقب جيشنا الوضع عن كثب بتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة، وستتخذ الإجراءات المناسبة رداً على استفزازات كوريا الشمالية)).

وبعد ذلك بقليل، أجرت البحرية الكورية الجنوبية مناورات بالذخيرة الحية في جزيرة يونبيونغ أمس، وفق ما ذكرت وكالة يونهاب. من جهتهم، قال مسؤولون محليّون في يونبيونغ لوكالة ((فرانس برس)) إن السلطات طلبت من المدنيين إخلاء الجزيرة، مشيرين إلى أنّ هذا الإجراء اتّخذ ((وقائياً)).

وتقع جزيرة يونبيونغ في كوريا الجنوبية في البحر الأصفر على مسافة نحو 80 كيلومتراً غرب إنشيون و12 كيلومتراً جنوب ساحل مقاطعة هوانغهاي في كوريا الشمالية.

وحضّت الصين من جهتها كل الأطراف على ((ضبط النفس)) وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين ((في ظل الوضع الراهن، نأمل بأن تحافظ كل الأطراف على الهدوء وضبط النفس، وتمتنع عن القيام بخطوات تزيد من التوترات، وتفادي تصعيد إضافي للوضع، وتوفير ظروف لاستئناف الحوار المجدي)).

وفي خطاب طويل ألقاه في ختام اجتماع لمناسبة نهاية العام حدّد فيه التوجهات الاستراتيجية لبلاده، أطلق الزعيم الكوري الشمالي تهديدات جديدة بتوجيه ضربات نووية ضد سيئول، وأمر بتسريع الاستعدادات العسكرية لـ((حرب)) يمكن أن ((تندلع في أي وقت)) في شبه الجزيرة.

وفي مسعى لردع بيونغيانغ، أرسل الجيش الأمريكي إلى كوريا الجنوبية الشهر الماضي الغواصة ((ميزوري)) العاملة بالدفع النووي، فيما أشرك حاملة الطائرات ((رونالد ريغان)) وقاذفة استراتيجية من طراز بي - 52 في مناورات عسكرية مع سيئول وطوكيو.

وردّت بيونغيانغ بتجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات ((هواسونغ - 18))، هو الأقوى في الترسانة الكورية الشمالية.

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