قصف بري وجوي وبحري على مخيمات النازحين في غزة

في استمرار لمسلسل الموت اليومي الذي تشهده غزة، شهد القطاع أمس تصعيداً جديداً باستهداف مخيمات اللاجئين في رفح وخان يونس والبريج والمغازي والنصيرات بقصف جوي وبري وبحري أدى إلى مقتل العشرات وسط اشتباكات على محاور التقدم بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي الفصائل الفلسطينية وسط القطاع.

وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية أمس أن اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت بين الفصائل والقوات الإسرائيلية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. فيما كثفت الزوارق الإسرائيلية قصفها على الشواطئ وسط القطاع، واستهدفت الطائرات الإسرائيلية شرقي خان يونس. كما واصلت الدبابات الإسرائيلية قصفاً برياً وجوياً على مخيمات البريج والمغازي والنصيرات وسط قطاع غزة، وتمنع القوات الإسرائيلية المتوغلة في عدة محاور في تلك المخيمات سيارات الإسعاف وفق الهلال الأحمر الفلسطيني من انتشال القتلى والجرحى.

وحصد القصف الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 125 قتيلاً، ما يرفع إجمالي عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 22 ألفاً و638 قتيلاً.

اشتباكات

وأوضح شهود عيان أن اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت بين الفصائل والقوات الإسرائيلية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. فيما كثفت الزوارق الإسرائيلية قصفها على الشواطئ وسط القطاع، واستهدفت الطائرات الإسرائيلية شرقي خان يونس. واستهدف القصف المدفعي محيط مستشفى الأمل، كما تصاعد دخان وأصوات انفجارات في منطقة معن شرق خان يونس بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن 5 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخرون بعضهم بجروح خطيرة، إثر قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين في محيط المستشفى الأوروبي في خان يونس.

وأفادت الوكالة بمقتل 13 شخصاً على الأقل وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي في خان يونس بجنوب قطاع غزة وفي جباليا بشمال القطاع، وقالت الوكالة الرسمية إن الطيران الإسرائيلي ومدفعيته واصلا أمس قصف منازل ومبانٍ سكنية وخيام للنازحين في خان يونس، ما أسفر عن مقتل العشرات

كارثة حقيقية

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن البنية التحتية في القطاع أصبحت غير قابلة للإصلاح؛ بفعل القصف الإسرائيلي المركز، مؤكداً أن القطاع يواجه ((كارثة حقيقية)).

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي ((دمر البنية التحتية في قطاع غزة بشكل متعمد ومقصود؛ بهدف مضاعفة الكارثة الإنسانية في جميع محافظات قطاع غزة، خصوصاً في محافظة شمال غزة ومحافظة غزة)).

وأشارت إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف شبكات الطرق والكهرباء ومياه الشرب، ومحطات التحلية والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والإنترنت. غلق الممر الإنساني

في الأثناء، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إغلاق الممر الإنساني على شارع صلاح الدين في غزة، داعياً سكان القطاع إلى التوجه صوب شارع الرشيد. وتوقعت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن يصل عدد الجنود المصابين بإعاقات، في الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي، إلى 12 ألفا و500 جندي.

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