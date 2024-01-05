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الرئيس الشيشاني يقترح مقايضة مع السجناء الأوكرانيين

1/5/2024 7:25:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

طالب رئيس الشيشان رمضان قديروف برفع العقوبات الدولية عن عائلته مقابل إطلاق سراح 20 أسير حرب أوكراني.

ونقلت تقارير إعلامية روسية عن قديروف قوله اليوم الجمعة، إن الجنود الشيشان أسروا الأوكرانيين خلال القتال في منطقتي دونتيسك ولوهانسك.

وعرض قديروف مقطع فيديو في غروزني زُعم خلاله أيضاً أن هؤلاء الأوكرانيين طالبوا بتبادل بموجب الشروط التي كان قد ذكرها.

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