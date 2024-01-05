الرئيس الشيشاني يقترح مقايضة مع السجناء الأوكرانيين

(MENAFN
- Al-Bayan)
طالب رئيس الشيشان رمضان قديروف برفع العقوبات الدولية عن عائلته مقابل إطلاق سراح 20 أسير حرب أوكراني.
ونقلت تقارير إعلامية روسية عن قديروف قوله اليوم الجمعة، إن الجنود الشيشان أسروا الأوكرانيين خلال القتال في منطقتي دونتيسك ولوهانسك.
وعرض قديروف مقطع فيديو في غروزني زُعم خلاله أيضاً أن هؤلاء الأوكرانيين طالبوا بتبادل بموجب الشروط التي كان قد ذكرها.
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