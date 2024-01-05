«استوديو الصناع» يرسخ مهارات الرسم لأطفال مدارس «حماية»

(MENAFN
- Al-Bayan)
نظم فريق مبادرة ((استوديو الصناع)) برنامجاً حافلاً لأطفال روضة مدارس ((حماية)) ضمن فعالية ((إلهام الهوية))، والهادفة إلى تعزيز مهارات الرسم في المدارس، ودعم الأطفال وتقديم فرص تعليمية تعزز نمو وتطوير المواهب الفنية لديهم.
وأكدت الفنانة التشكيلية المهندسة موزة السبوسي، منسقة مبادرة ((استوديو الصناع))، على أهمية دور فن الرسم في تنمية قدرات ومهارات الطفل، مشيرة إلى أن فعاليات الرسم ستساهم في صقل مهارات طلبة مدرسة حماية، وخلق أجواء تفاعلية لإتاحة فرص التعلم والاستفادة من تجارب الآخرين، ورفع الوعي في الفنون البصرية وتطوير مهارات الرسم بشكل تدريجي.
وأشارت السبوسي إلى أهمية التدرج عمرياً في تعلم الأطفال الرسم واكتساب المهارات، لأن الرسم موهبة تستلزم التدرب والدراسة والإتقان لفترات مستمرة، وتحتاج إلى نتاج تراكمي من المعرفة للتدرج في تعلم هذه المهارة وإتقانها.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN05012024000110011019ID1107689706
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.