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«استوديو الصناع» يرسخ مهارات الرسم لأطفال مدارس «حماية»

1/5/2024 7:25:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظم فريق مبادرة ((استوديو الصناع)) برنامجاً حافلاً لأطفال روضة مدارس ((حماية)) ضمن فعالية ((إلهام الهوية))، والهادفة إلى تعزيز مهارات الرسم في المدارس، ودعم الأطفال وتقديم فرص تعليمية تعزز نمو وتطوير المواهب الفنية لديهم.

وأكدت الفنانة التشكيلية المهندسة موزة السبوسي، منسقة مبادرة ((استوديو الصناع))، على أهمية دور فن الرسم في تنمية قدرات ومهارات الطفل، مشيرة إلى أن فعاليات الرسم ستساهم في صقل مهارات طلبة مدرسة حماية، وخلق أجواء تفاعلية لإتاحة فرص التعلم والاستفادة من تجارب الآخرين، ورفع الوعي في الفنون البصرية وتطوير مهارات الرسم بشكل تدريجي.

وأشارت السبوسي إلى أهمية التدرج عمرياً في تعلم الأطفال الرسم واكتساب المهارات، لأن الرسم موهبة تستلزم التدرب والدراسة والإتقان لفترات مستمرة، وتحتاج إلى نتاج تراكمي من المعرفة للتدرج في تعلم هذه المهارة وإتقانها.

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