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بلدية عجمان تدشن «مسار» لإدارة العمليات المؤسسية

1/5/2024 7:25:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دشنت دائرة البلدية والتخطيط ـ عجمان، البرنامج الإلكتروني لإدارة العمليات المؤسسية ((مسار))، الذي يعتبر ضمن أفضل الأنظمة الإلكترونية في إدارة العمليات، ليعد الأول من نوعه على مستوى حكومة عجمان.

وأكدت المهندسة نورة راشد شطاف، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية وسعادة المتعاملين، أن دائرة البلدية لا ترتضي إلا بالتميز وتسعى جاهدة مستندة للكفاءات الطموحة لتحقيق التطوير والتحسين المنشود ومواصلة مسيرة الازدهار والتفوق في مختلف المجالات.

وأوضحت أن الدائرة تدشن اليوم برنامج مسار والهادف إلى تصنيف العمليات وهيكلتها وفق المنظومة الأمريكية APQC، كما ويدعم مبادئ المساءلة والشفافية، فضلاً على تسهيل إنجاز المهام، وتسريع الوصول إلى المعلومات ومساعدة الموظفين في إنجاز أعمالهم المتعلقة بالعمليات. وتابعت: إن العمل يجري على قدم وساق لتبني الأنظمة الذكية والتي تسهم في تحقيق أفضل النتائج ومواكبة تطلعات الدائرة الرامية للريادة والتفوق، موضحاً أن مسار والذي يمثل نظاماً متكاملاً لبناء نماذج العمل سيسهم في الارتقاء بمنظومة العمل ودفع عجلة التطور المستمر.

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