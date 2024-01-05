«طرق دبي»: 20 درهماً الحد الأدنى لتعبئة «نول»

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تطبيق الحد الأدنى لتعبئة بطاقات نول ((20 درهماً)) في مكاتب بيع التذاكر ابتداء من 15 يناير الجاري ، والتي تمكن المتعاملين من دفع ثمن استخدام وسائط نقل طرق دبي كالمترو والحافلات والترام ووسائل النقل البحري كالباص والتاكسي المائيين.

كما تمكن بطاقة نول المستخدمين من دفع تعرفة مواقف المركبات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات ودفع رسوم دخول الحدائق العامة التابعة لبلدية دبي ودخول متحف الاتحاد ودفع أسعار مشترياتهم في عدد من متاجر التجزئة في إمارة دبي وعموم إمارات الدولة.

حلة جديدة

وأطلقت الهيئة مؤخراً إصداراً جديداً لـ ((تطبيق الدفع نول)) (nol Pay) بحلّةٍ جديدة ومزايا مبتكرة لمنصة الدفع الرسمية هذه، والمصممة لإحداث ثورة في تجربة التنقل في دبي للركاب من السكان والزوّار والسياح القادمين إلى الإمارة من جميع أنحاء العالم.

وتضمن الإصدار الجديد 4 مزايا جديدة لتطبيق الدفع نول لمستخدمي بطاقات نول تتمثل في: إعادة تعبئة الرصيد بشكل فوري في أي وقت ومن أي مكان وعلى المنصات كافة، حيث يمكن للمستخدمين تعبئة بطاقة نول بسهولة من خلال التطبيق بمزاياه الجديدة والمبتكرة.

كما تضمن خاصية تقديم طلب للحصول على بطاقة نول الشخصية مع التجديد من خلال ربط حساب المستخدم في هيئة الطرق والمواصلات بحساب الهوية الرقمية، إضافة إلى تسهيل خدمة تسجيل بطاقة نول غير المعرّفة من خلال الدخول بحساب الهوية الرقمية أيضاً.

حالة الطلب

وأتاح التطبيق أيضاً خدمة تتبع حالة الطلبات وإرسال الإشعارات بهذا الخصوص ليتمكن المستخدم من معرفة حالة طلباتهم بسهولة، واختصرت عملية الربط بالهوية الرقمية على المتعاملين الكثير من الوقت المهدر سابقاً في إدخال بياناتهم بشكل يدوي، وقللت عملية الربط من خطوات التقديم للحصول على الخدمة بشكل كبير، كما وفرت إمكانية ربط جميع بطاقات المتعاملين وإمكانية إدارتها من خلال حساباتهم الشخصية على التطبيق.

وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق خدمة واتساب لحجز وتعديل مواعيد فحص القيادة عبر المتحدث الآلي المؤسسي ((محبوب)) عبر الرقم (058800909)، وتأتي هذا الخطوة انسجاماً مع سياسة الهيئة المتمثلة في توفير خدماتها عبر مختلف القنوات الرقمية، ما يتيح للمستخدمين الوصول إلى هذه الخدمات بسهولة وأمان.

وأوضحت ميرة أحمد الشيخ، مديرة إدارة الخدمات الذكية في قطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي أن إطلاق خدمات مواعيد فحص القيادة يأتي عبر نظام المحادثة الآلي المؤسسي ((محبوب)) عبر تطبيق واتساب، حرصاً من الهيئة على تسهيل حصول المستخدمين على الخدمة، عبر التوثيق المسبق لرقم هاتف المستخدم والمسجل رسمياً ضمن سجلات المستخدمين، إذ يقوم المستخدم بتحديد موعد فحص القيادة بشكل تفاعلي ودفع رسوم الخدمة مباشرة من دون الحاجة لاستخدام تطبيق الهيئة أو دخول الموقع الرسمي لها.

وأضافت: يتميز ((محبوب)) بالقدرة على تلبية استفسارات المتعاملين ذات الصلة بخدمات الهيئة المعلوماتية والإجرائية والتفاعلية، كما تتميز تقنية المتحدث الآلي بخاصية التعلم المستمر من المحادثات السابقة، ما يساعد على فهم طبيعة الاستفسارات والرد عليها بصورة دقيقة.

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