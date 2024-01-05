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«الوطني الاتحادي» يناقش سياسة الحكومة بشأن الأمن المائي الأربعاء

1/5/2024 7:25:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، الأربعاء المقبل في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، ويناقش خلالها موضوع سياسة الحكومة بشأن الأمن المائي، بحضور معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.

ويوجه العضو عدنان حمد الحمادي عضو المجلس سؤالاً إلى معالي وزير الطاقة والبنية التحتية حول ((الازدحام المروري على الطرق الاتحادية بين دبي والإمارات الشمالية)).

وسيطلع المجلس على مشروعي قانونين واردين من الحكومة تمت إحالتهما إلى اللجان المختصة، وهما: مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومشروع قانون اتحادي بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

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