«الوطني الاتحادي» يناقش سياسة الحكومة بشأن الأمن المائي الأربعاء

(MENAFN
- Al-Bayan)
يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، الأربعاء المقبل في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، ويناقش خلالها موضوع سياسة الحكومة بشأن الأمن المائي، بحضور معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.
ويوجه العضو عدنان حمد الحمادي عضو المجلس سؤالاً إلى معالي وزير الطاقة والبنية التحتية حول ((الازدحام المروري على الطرق الاتحادية بين دبي والإمارات الشمالية)).
وسيطلع المجلس على مشروعي قانونين واردين من الحكومة تمت إحالتهما إلى اللجان المختصة، وهما: مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومشروع قانون اتحادي بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
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