جامعة الإمارات تطلق مشاريع بحثية خضراء لمواجهة التغير المناخي

أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة مبادرة ((المشاريع البحثية الخضراء)) التي تهدف إلى تمويل ودعم المشاريع البحثية التي تركز على الاستدامة والتغير المناخي، وذلك لدعم الجهود الوطنية والعالمية في إيجاد حلول مبتكرة لتغير المناخ، وخارطة طريق جامعة الإمارات إلى COP28 وما بعده (2023 - 2026)، وانطلاقاً من اتفاق الإمارات التاريخيّ لمؤتمر الأطراف (COP28).

وقال الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي: يلعب البحث العلمي دوراً حيوياً ومهماً في تحديد وفهم تأثيرات التغير المناخي وإيجاد حلول مستدامة. كما إن جامعة الإمارات تشجع الباحثين على إحداث تأثير إيجابي يعزز استدامة مجتمعنا والعالم بأسره. وأكد أن هذه المبادرة تعكس التزام جامعة الإمارات بالمساهمة الفعّالة في حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وتأتي هذه الخطوة تعزيزاً للجهود العالمية في رفع مستوى الوعي بأهمية الاستدامة وتعزيز البحث العلمي في المجالات التي تؤثر إيجاباً على البيئة وتحقق التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور مراد إلى أن تمويل مثل هذه المشاريع سيتيح للباحثين الفرصة للقيام بمشاريع تساهم في التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.

وتابع: ستواصل جامعة الإمارات تعزيز ريادتها في البحث العلمي والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الجهود الوطنية والعالمية لإيجاد حلول مبتكرة لتغير المناخ.

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