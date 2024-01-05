تمديد ساعات العمل لمراكز الرعاية الصحية في أبوظبي والعين

أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية، التابعة لمجموعة ((بيورهيلث))، عن تمديد ساعات العمل بمراكزها في أبوظبي والعين بهدف تحسين تجربة المريض ومستوى رضاه، وذلك تماشياً مع التزامها بتوفير تجربة صحية سلسة وسهلة للجميع في إمارة أبوظبي.

واعتباراً من 6 يناير، فإن مراكز الظفرة والمفرق والعين لطب الأسنان، ومراكز البطين والفلاح والمقطع ومدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد والشامخة والجاهلي والمويجعي الصحية، ومركزي المشرف والطوية التخصصية للأطفال، ومركزي الزعفرانة وعود التوبة للتشخيص والفحص الشامل، ستفتح أبوابها أيام السبت من كل أسبوع من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً.

كما ستقوم مراكز الباهية وبني ياس والهيلي واليحر ونعمة الصحية، التي تعمل أيام السبت، بتمديد ساعات العمل لتصبح من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً، كما سيعمل مركز المقام الصحي في العين أيام الأحد من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً، وسيظل مغلقاً أيام السبت.

وقالت الدكتورة أسماء الهلسة، المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية: ((تلتزم الخدمات العلاجية الخارجية بمواصلة تحسين خدمات الرعاية الصحية، بهدف إرضاء المرضى بما يتماشى مع رؤية بيورهيلث)).

وتابعت: ((حرصنا على تمديد ساعات العمل في المراكز الصحية ومراكز طب الأسنان لاستيعاب المزيد من المرضى من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى خدماتنا)).

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