راشد المعلا يحضر أفراح الغفلي والكتبي في أم القيوين

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، حفل الاستقبال، الذي أقيم بمناسبة زفاف راشد محمد بن نايع الشاوي الغفلي إلى كريمة راشد سالم بخيت الكتبي، ومطر بن نايع سالم الشاوي الغفلي إلى كريمة محمد راشد بن نايع الشاوي الغفلي.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة البيت متوحد بأم القيوين عصر أمس، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وجمع من الحضور.
تخللت الحفل عروض للفرق الشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.
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