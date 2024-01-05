راشد المعلا يحضر أفراح الغفلي والكتبي في أم القيوين

حضر سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، حفل الاستقبال، الذي أقيم بمناسبة زفاف راشد محمد بن نايع الشاوي الغفلي إلى كريمة راشد سالم بخيت الكتبي، ومطر بن نايع سالم الشاوي الغفلي إلى كريمة محمد راشد بن نايع الشاوي الغفلي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة البيت متوحد بأم القيوين عصر أمس، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وجمع من الحضور.

تخللت الحفل عروض للفرق الشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

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