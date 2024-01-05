Saturday, 06 January 2024 03:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


راشد المعلا يحضر أفراح الغفلي والكتبي في أم القيوين

1/5/2024 7:25:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حضر سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، حفل الاستقبال، الذي أقيم بمناسبة زفاف راشد محمد بن نايع الشاوي الغفلي إلى كريمة راشد سالم بخيت الكتبي، ومطر بن نايع سالم الشاوي الغفلي إلى كريمة محمد راشد بن نايع الشاوي الغفلي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة البيت متوحد بأم القيوين عصر أمس، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وجمع من الحضور.

تخللت الحفل عروض للفرق الشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN05012024000110011019ID1107689699

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث