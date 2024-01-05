مشاريع الإسكان في الإمارات.. ميزانيات مليارية لرفاهية الأسر

يحظى قطاع الإسكان بأولوية مطلقة وأهمية كبيرة في سياسة الإمارات، لتوفير احتياجات مواطنيها بهدف تأمين السكن الملائم، حيث تم تقديم الدعم المالي بميزانيات مليارية، وتشييد مئات آلاف الوحدات السكنية، فضلاً عن توزيع الأراضي، ومنذ نشأة الدولة تطور هذا القطاع بشكل كبير، وانتقلت البيوت من طابعها الشعبي البسيط في أماكن متفرقة إلى مساكن ذكية مستدامة داخل مجمعات عصرية منتشرة بأنحاء الدولة.

مجتمع متماسك

وتعكس النهضة الإسكانية التي شهدتها الدولة في شكل المساكن ورفاهيتها حرص القيادة الرشيدة الدائم على تلبية تطلعات المواطنين واحتياجاتهم، وتوفير سبل العيش الكريم ورفاه أبناء الوطن وأسرهم، بما يساهم في بناء مجتمع متماسك ضمن بيئة تُعزز الإسهام في بناء الوطن وتقدمه، ودائماً ما تأتي مشاريع الإسكان في صدارة الأولويات الحكومية، ولذلك تتسارع الخطوات والمبادرات والخطط لتنفيذ مشاريع طموحة تلبي الاحتياجات الإسكانية المتزايدة للإماراتيين، والتي تمثل الهدف الأسمى الذي تتضافر حوله جهود الجهات الحكومية الاتحادية والخاصة، إلى جانب القطاع الخاص والمصارف الوطنية.

وحققت الدولة إنجازات كبيرة لتوفير السكن للمواطنين، وتبذل ((وزارة الطاقة والبنية التحتية)) من خلال ذراعها برنامج ((زايد للإسكان)) الذي تم إنشاؤه في 1999، مجهودات ضخمة لتعزيز جودة حياة الإماراتيين، وقد انعكس ذلك على زيادة نسبة تملّك المواطنين للمساكن والتي بلغت 90 %.

جودة الحياة

ووضعت الدولة خطة تستهدف الخمسين عاماً المقبلة، من خلال إطلاق ((السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية))، وتفعيل ضوابطها ومعاييرها في إنشاء مشاريع سكنية، ترتكز في تصميمها على تسهيل حياة الإنسان وتعزيز مستويات جودة حياته، فيما يرتبط ذلك بتوجه الإمارات ورؤيتها الداعمة لمحور السعادة وجودة الحياة والاستقرار الأسري، الذي يصب بمجمله في تحقيق التنمية المستدامة.

وتعزيزاً لجهود الإمارات المتواصلة في هذا القطاع، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2022، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة ضمن ((برنامج الشيخ زايد للإسكان)) من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بمبلغ 2.3 مليار درهم، وهو ما انعكس على تسريع الحصول على المساكن فور استكمال الطلبات، وفي العام ذاته اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، السياسة الجديدة لقروض الإسكان الحكومي الاتحادي، لتوفير التمويل للقروض الإسكانية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمصارف الوطنية، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تقليص فترة الانتظار للطلبات، ولتصبح طلبات الإسكان بلا قوائم انتظار بحلول 2026.

إنجازات كبيرة

ونجحت السياسة الإسكانية الجديدة منذ الإعلان عنها في تحقيق إنجازات كبيرة، وتحقيق مستهدفاتها بنسبة 99 %، وأصبحت القرارات الإسكانية التي يتم إصدارها، تسير وفق معدلاتها التي تم تحديدها، والمقرر لها الوصول إلى 13 ألف قرار حتى عام 2026، من خلال التعاون بين البرنامج والبنوك والمصارف الوطنية، كما نجح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالاتفاق مع برنامج الشيخ زايد للإسكان بخصوص المادة القانونية المتعلقة بنظام قروض الرهن العقاري الصادر عام 2013، في رفع نسبة عبء الدين، وهي نسبة تحمل المستفيد أو المتعامل لسداد الأقساط الشهرية من الراتب الإجمالي وأي دخل من مصدر معروف ومحدد، من 50 % إلى 60 % كحد أقصى للمستفيدين من التمويل السكني للبرنامج، ومنح ذلك المواطنين من أصحاب القروض مدة طويلة الأجل ومرونة في الحصول على قروض إسكان، بعد التأكد من قدرتهم على السداد ضمن حد عبء الدين 60 %.

سعادة المواطنين

وتواصل دولة الإمارات ريادتها في ملف الإسكان بمتابعة حثيثة من قبل القيادة الرشيدة وتعمل على تنفيذها وفق استراتيجية وطنية متكاملة ومستمرة، تستهدف تطوير قطاع الإسكان في مناطق الدولة كافة بما يخدم المواطنين ويحافظ على ديمومة الاستقرار والرفاهية، ويدعم مستهدفاتها للخمسين عاماً المقبلة وريادتها العالمية، وصولاً إلى تحقيق المئوية 2071، كون قطاع الإسكان أحد أهم مسارات النموذج التنموي والمحرك الرئيس لمحاور التنمية المستدامة كافة، كما تحرص على أن تحقق المساكن الرفاهية واحتياجات المعيشة اليومية للمستفيدين، لذا تعمل بالتعاون مع ((مكتبة تصاميم زايد))، على تحديث نمط المساكن وتصاميمها بما يتناسب مع احتياجات كل أسرة، وتضم المكتبة حالياً أكثر من 100 نموذج وتصميم لمساكن، راعى فيها برنامج زايد للإسكان متطلبات واحتياجات الأسر المواطنة، من خلال تصاميم نماذج الوحدات السكنية.

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