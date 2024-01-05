منظومة تشريعية مرنة تلبي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية

كان عام 2023 الأنشط تشريعياً حيث تم إصدار 73 قانوناً اتحادياً منها 10 قوانين صدرت للمرة الأولى ضمن المنظومة التشريعية لدولة الإمارات، كما اعتمد مجلس الوزراء 60 سياسة واستراتيجية وطنية و62 اتفاقية دولية.

وتسعى حكومة الإمارات إلى تطوير النظام القضائي بشكل دائم، لدوره في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع، ومنذ عام 1971، أنشأت الحكومة العديد من المحاكم ودوائر النيابة العامة في جميع الإمارات، كما سنت العديد من التشريعات لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المستجدة في الدولة.

واهتمت الحكومة بجذب الكفاءات القضائية والخبرات القانونية مع التركيز على التوطين، حيث ارتفع عدد أعضاء السلطة القضائية بصورة كبيرة، وارتفعت نسبة التوطين في القطاع بنسبة 72 %.

رؤية

وتمتلك حكومة دولة الإمارات رؤية طموحة وترسم مسارات تنموية فعالة وتحول أهدافها الاستراتيجية إلى حقيقة عبر السياسات الرشيدة للارتقاء بالاقتصاد وتحقيق سعادة المجتمع، ورافقت خطط التنمية على مدى نصف قرن مشاريع استثنائية، وتتطلع الإمارات اليوم لاقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية ومرونة قائماً على العلوم والابتكار، مدعوماً بسياسات وتشريعات مرنة تدعم مسيرتها المستقبلية وتأخذها نحو الاقتصاد الرقمي والمعرفي.

ومنذ تأسيسها واعتمادها للنظام الاتحادي عام 1971، تأثرت المنظومة التشريعية بالقوانين الإسلامية، حيث يتم استناد العديد من الأحكام القانونية إلى الشريعة الإسلامية، ومرت التشريعات الإماراتية بعديد المراحل مع تطور الإمارات اقتصادياً واجتماعياً، حيث شهدت المنظومة التشريعية تطوراً سريعاً لتلبية احتياجات مجتمع متنوع ومتقدم، وتم اعتماد قوانين جديدة تتناسب مع التحولات في مختلف المجالات مثل الاقتصاد، والبيئة والاستدامة، والمؤسسات المالية، وحقوق العمل، والتجارة الدولية.

كما شكلت حقوق المرأة وحقوق الإنسان محوراً رئيسياً في تطور المنظومة التشريعية، وتم تعزيز حقوق المرأة في مختلف المجالات بما في ذلك حقوق العمل والتعليم، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق المساواة والعدالة.

ومع التركيز المتزايد على الابتكار والتنافسية، شهدت المنظومة التشريعية تطويراً لدعم بيئة الأعمال والابتكار، وتم إصدار قوانين لتحفيز الاستثمار وتقديم الحوافز للشركات، ما ساهم في تعزيز الموقف الدولي للاقتصاد الإماراتي، كما شهدت المنظومة التشريعية تكنولوجياً تحولاً رقمياً كبيراً، حيث تم تبني التكنولوجيا لتسهيل الخدمات القانونية وتسريع الإجراءات القضائية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية لتحقيق كفاءة أكبر في تقديم الخدمات القانونية، وتشير التوجهات الحالية إلى استمرار التحديث والتكامل في المنظومة التشريعية، كما تواصل الإمارات تعزيز بيئة أكثر تطوراً ومرونة للأعمال وتعزيز التكامل القانوني مع المعايير الدولية.

ويظهر تطور المنظومة التشريعية في الإمارات التكامل الشامل بين القيم والتقاليد والاحتياجات الحديثة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق توازن بين الإرث الثقافي والرغبة في الابتكار والتطور.

مراسيم

ومن بين أهم المراسيم التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال عام 2023، مرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2023 بإنشاء وزارة الاستثمار وتعديل اختصاصات بعض الوزارات، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2023 بشأن التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2023 بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2023 بشأن القانون البحري، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2023 بشأن تنظيم قطاع الفضاء، وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2023 بشأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، وغيرها، ومن بين أهم القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال العام 2023: قرار 2023 بشأن رسوم استخدام المنصة الإلكترونية لرصد وتتبع المنتجات الدوائية، وقرار بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية الصناعة.

وقرار مجلس الوزراء رقم (78) لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية الصناعة. وقرار مجلس الوزراء رقم (83) لسنة 2023 بشأن الإجراءات والضوابط والشروط اللازمة لمزاولة شركات المساهمة العامة لأعمال الوكالات التجارية.

وقرار مجلس الوزراء رقم (79) لسنة 2023 باعتماد وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في الحكومة الاتحادية، وقرار مجلس الوزراء رقم (66) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، وقرار مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2023 بشأن أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وقرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2023 بشأن رسوم السجل الاقتصادي، وغيرها.

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