استراتيجية الإمارات وأولوياتها.. التنمية المستدامة ورفاهية المواطنين

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تطوراً سريعاً ومستمراً على مختلف الصعد، وتستند أولوياتها واستراتيجياتها إلى تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المواطنين، وترسيخ الشخصية الإماراتية محلياً وعالمياً باعتبارها المحرك الرئيس في عملية التنمية والتطور والازدهار.

وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من الدول الرائدة في المنطقة، التي تسعى جاهدة لتحقيق التقدم والازدهار في مختلف الجوانب، كما أن الأولويات الوطنية تعد جزءاً لا يتجزأ من رؤية الدولة لتحقيق رفاهية المواطنين والمقيمين على حد سواء، إذ تتسم أولويات الدولة بتوازنها بين التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي بدورها تعزز مكانتها كقوة رائدة على الساحة الإقليمية والدولية.

وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن خطة الحكومة خلال عام 2024 ستركز على تنفيذ الأولويات الوطنية التي أعلنها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في عيد الاتحاد، وتوجيه كل الجهات الاتحادية بالعمل على خطط ومبادرات ومشاريع حكومية تخدم الأولويات الوطنية.

ويظهر جلياً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعكس التزامها بتحقيق التقدم والاستمرارية من خلال تحديد أولويات وطنية متوازنة تغطي مختلف جوانب الحياة وتعتبر هذه الأولويات دليلاً على التزام الحكومة بتطوير المجتمع ورفاه المواطنين.

تنمية

وتتجه دولة الإمارات نحو تحقيق التنمية المستدامة باعتبارها أساساً للنجاح والاستمرارية، وتولي حكومة الإمارات اهتماماً خاصاً لتوجيه الاقتصاد نحو التنوع، وتعزيز الابتكار واعتماد التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية وتقليل البصمة البيئية، وهذا ما أكد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في كلمة سموه في عيد الاتحاد الـ 52 ضمن التوجهات العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2024، أن ((عام الاستدامة ينتهي في نهاية (2023).. لكن الاستدامة باقية في ثقافتنا وممارساتنا والجوانب المختلفة للحياة في وطننا)).

وتمثل التنمية المستدامة إحدى أهم الأولويات الوطنية في دولة الإمارات، ويتم التركيز على تنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار، واستدامة الموارد الطبيعية وتعزيز الطاقة المتجددة وتحسين الكفاءة البيئية.

وتعتبر دولة الإمارات العلم والتعلم والمعرفة أحد أهم ركائز التقدم العلمي والتقني، إذ تسعى إلى تحفيز البحث العلمي وتطوير برامج تعليمية متقدمة لضمان تأهيل الشباب لمواكبة التحديات المستقبلية، كما جاء أيضاً ضمن التوجهات العامة لدولة الإمارات في عام 2024.

وتمتلك دولة الإمارات نظاماً صحياً متقدماً، حيث يتم التركيز على توفير خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة، والسعي لتعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على اعتماد أسلوب حياة صحي، وقد أضحت دولة الإمارات من الوجهات الطبية المتقدمة في المنطقة، حيث شهدت تحولاً مهماً في نظامها الصحي خلال السنوات الماضية، تماشياً مع التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

كما تركز حكومة الإمارات على دعم قطاع التكنولوجيا والابتكار كوسيلة لتحفيز الابتكار وتحسين الخدمات، من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة، جنباً إلى جنب مع تعزيز التنافسية العالمية وتحقيق التميز في مختلف المجالات.

وتشجع الإمارات على تعزيز التنوع الثقافي والاجتماعي، والعمل على تعزيز الفهم والاحترام المتبادل بين مختلف المجتمعات والثقافات، وكذلك دعم المبادرات التي تساهم في بناء مجتمع يعتمد على التعايش السلمي والاحترام المتبادل.

وكانت وثيقة ((مبادئ الخمسين 2021))، لدولة الإمارات قد رسمت المسار الاستراتيجي للدولة خلال دورتها الجديدة للخمسين عاماً المقبلة في المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية والداخلية، والتي أكدت أن الأولوية الرئيسية الكبرى ستبقى تقوية الاتحاد، من مؤسسات وتشريعات وصلاحيات وميزانيات، وتطوير كل مناطق الدولة، عمرانياً وتنموياً واقتصادياً، وهو الطريق الأسرع والأكثر فعالية في ترسيخ اتحاد الدولة، وذلك جنباً إلى جنب مع الأولويات الأخرى مثل بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، ودعم رأس المال البشري، وتطوير التعليم والتفوق الرقمي والتقني، وترسيخ السمعة العالمية للإمارات، والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات والتي هي جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب المحتاجة للمساعدة، والدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كل الخلافات والصراعات.

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