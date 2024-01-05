محمد بن راشد: الإسكان والتوطين أولوية.. و90% تملّك المواطنين للمساكن

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، والذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، إصدار أكثر من 4300 قرار للإسكان بقيمة إجمالية تصل إلى 3.2 مليارات درهم من برنامج زايد للإسكان، مشيراً سموه إلى أن نسبة تملك المواطنين للمساكن على مستوى جميع برامج الإسكان في الدولة وصلت إلى 90 % وهي ثاني أعلى نسبة تملك مساكن على مستوى العالم.

وأضاف سموه: ((في ملف التوطين نجح برنامج نافس بمتابعة أخي الشيخ منصور بن زايد في وصول إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص لنحو 92 ألف مواطن، وستبقى هذه الملفات محل متابعتنا المستمرة في 2024 بإذن الله)).

أولويات

وأولت حكومة دولة الإمارات ملف إسكان المواطنين أولوية قصوى، حيث أصدر مجلس الوزراء عدداً من السياسات والمبادرات لرفع سقف المساعدة السكنية للمواطنين مما أسفر عن تمكين برنامج الشيخ زايد للإسكان من إصدار أكثر من 4300 قرار للمساعدات السكنية في عام 2023 والذي يعتبر الأعلى في تاريخ البرنامج، وبقيمة إجمالية تجاوزت 3.2 مليارات درهم.

وقدمت برامج الإسكان الحكومية الاتحادية والمحلية (منذُ تأسيسها) أكثر من 180 ألف مُساعدة سكنية على مستوى الدولة بقيمة إجمالية تجاوزت 212 مليار درهم حتى عام 2023 وأسهمت هذه الجهود في وصول نسبة المواطنين المالكين لمسكن إلى 90 %.

واستمرت الحكومة في دعم برامج التوطين، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتم إصدار عدد من السياسات والقرارات الداعمة لبرامج ومستهدفات التوطين، ونجحت هذه البرامج والجهود في زيادة عدد المواطنين المنضمين لسوق العمل بنسبة تجاوزت 150 % منذ إطلاق نافس حتى تاريخه، وبلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص أكثر من 92 ألف مواطن، كما استمرت الدولة في رفع كفاءة سوق العمل، حيث تم إطلاق جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، واعتماد النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة.

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