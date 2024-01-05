نقص المهارات يقلص قدرة الصناديق على بيع البدائل الاستثمارية للأثرياء

يواجه كبار مديري الأصول صعوبة في تعيين موظفين لبيع منتجات استثمارية جديدة وأكثر تعقيداً، مع ابتعادهم عن الصناديق المشتركة، وتوجههم نحو منتجات بديلة تستهدف العملاء الأثرياء.

وازداد تركيز مديري الأصول على تطوير المنتجات ((البديلة))، التي تشمل فئات أصول، مثل الائتمان والأسهم الخاصة والعقارات، بعد معاناة من تسرب الأموال في الأعوام القليلة الماضية.

وعادة ما اختصت المؤسسات الاستثمارية، مثل صناديق المعاشات التقاعدية والهبات، تاريخياً، بهذه البدائل، لأنها تنطوي على صعوبة أكبر في التداول، ولكونها أقل سيولة من الأسهم التقليدية.

ومع ذلك، يصب مديرو الأصول تركيزهم على المستثمرين وافري الثراء، باعتبارهم مصدراً جديداً لرأس المال، بإلهام من نجاح المنتجات التي تركز على المستثمرين الأفراد، مثل العقارات وصناديق الائتمان التي تقدمها ((بلاك ستون)). وبحسب تقديرات ((ماكينزي)) في دراسة أجرتها 2022، من شأن ما يُسمى بقناة الثروة هذه جلب بين 500 مليار دولار، و1.3 تريليون دولار إلى هذه البدائل بحلول 2025.

لكن الشركات تواجه صعوبة في إيجاد مندوبي مبيعات، يفهمون هذه المنتجات المعقدة، ولديهم الخبرة في بيعها، ما يصعّب المنافسة مع لاعبين قائمين في السوق، ويُبطئ من النمو الذي تعتمد هذه المجموعات عليه.

وقال بول كيلي، الرئيس العالمي للبدائل لدى ((دي دبليو إس))، الرئيس التنفيذي السابق لعمليات الائتمان لدى ((بلاك ستون)): ((تتمثل أكبر القيود على الموارد التي أراها في السوق في كل من التسويق وأعمال المبيعات)) وتابع: ((العثور على المستوى المناسب من الكفاءة التي تفهم المنتج، وقاعدة العملاء يزداد صعوبة)).

وغالباً ما يصل المديرون إلى الأثرياء من خلال أعمال إدارة الثروات، وهي أعمال تجمع إدارة الأصول والتخطيط المالي والتوصيات. وتفيد تقديرات ((بين)) للاستشارات بنمو أصول هذا النوع من الأعمال من 137 تريليون دولار 2021 إلى نحو 230 تريليون دولار بحلول 2030. ويعتبر حجم الفرصة السانحة أمام المنتجات الاستثمارية البديلة التي تستهدف الأثرياء هائلاً بالفعل.

ففي حين يتمتع المستثمرون الأفراد بأصول عالمية مُدارة بقرابة نصف القيمة الإجمالية التي تزيد على 275 تريليون دولار، فقد وجدت ((بين)) أنهم يحتفظون بـ16% فقط من رأس المال الاستثماري البديل.

لكن إجراء تحقيق مبيعات في قناة الثروة هذه ثبتت صعوبته بالنسبة لمقدمي الاستثمارات البديلة، الذين اعتادوا بيعها للعملاء من المؤسسات، مع العلم أن مديري الثروات غالباً ما يكونون أقل خبرة فيما يتعلق بالمنتجات البديلة. وقالت جيني جونسون، الرئيسة التنفيذية لـ((فرانكلين تمبلتون))، إن ((المبيعات تعد بمثابة عنصر عرقلة في قناة الثروة)) وأوضحت:

((عليك أولاً إيجاد المنتج المناسب للأداة المناسبة، ثم إقناع كل مستشار مالي بوضعها في منصته، بينما تقوم في الوقت نفسه بتدريب فريق المبيعات الخاص بك، يتحول الأمر بعد ذلك إلى قتال بالأيدي، مع تدريبك كل مستشار مالي على كيفية التعامل معها في محفظته)). وتحظى الشركات الأكثر رسوخاً في السوق بفرق مبيعات تتمتع بالخبرة في تدريب مديري الثروات، ما يساعدهم في بيع المنتجات.

وعلّقت جونسون: ((بالنسبة لفريق الائتمان لدى بلاك ستون، فقد دأبوا على فعل ذلك طيلة أعوام)). عموماً، هناك فرص كبيرة محتملة، مع رغبة 85% من المستشارين الماليين في زيادة مخصصاتهم للبدائل الاستثمارية في الأعوام المقبلة، وذلك وفقاً لاستطلاع ((سي إيه آي إس)) لبحوث البدائل.

ذكر ألكساندر بلوشتين، المحلل لدى ((غولدمان ساكس)): ((أنت بحاجة لمندوبي مبيعات مميزين، يفهمون المنتجات، وللقيام أيضاً بالكثير من التعليم والتوجيه)).

وهناك أشخاص مهرة موجودون في مجال البدائل الاستثمارية، وفقاً لمسؤولين تنفيذيين، لكنهم غالباً ما يعملون لصالح مديرين كبار ومع منتجات ذات شعبية، مثل ((بلاك ستون)). ويُعد الحافز للمغادرة ضئيلاً بالنسبة للموظفين المهرة ذوي الخبرة الذين يعملون على بيع أبرز المنتجات، بما أن الرواتب تعتمد على العمولات.

وتدفق أكثر من 2.5 مليار دولار إلى صندوق الائتمان الخاص لدى ((بلاك ستون)) منذ بداية 2023، وأعلن الصندوق عن صافي تدفقات إيجابي في كل ربع منذ إطلاقه في أوائل 2021.

وقال بول كيلي من ((دي دبليو إس)): ((هم ليسوا موجودين بوفرة، والموهوبون الموجودون اليوم يعملون ويكسبون الكثير لدى جهات أكبر للبدائل)). وقال نيكولاس ساغليمبين، متعهد توظيف للمتخصصين في إدارة الاستثمارات لدى ((سيلبي جينينغز)): ((إن هذا يؤدي إلى ازدياد رواتب المتخصصين في البدائل الاستثمارية)).

مضيفاً: ((قفزت الرواتب على نحو هائل وعلى نطاق واسع في مجالي علاقات المستثمرين والمبيعات))، خاصة في المنتجات البارزة، مثل الائتمان الخاص والعقارات. وحتى وإن كان المديرون مستعدين لزيادة الرواتب، فإن مديري الأصول التقليديين يواجهون صعوبة في توظيف المرشحين الأبرز بسبب طول عمليات المقابلات التي تنطوي على ((قدر من الغموض))، وفقاً لساغليمبين، الذي لفت إلى عدم تمكنهم من مجاراة الشركات المتخصصة والأسرع حركة.

وتابع: ((عندما يكون هناك مرشح بارز، نتوقع أن يكون لديه 5 عروض بحلول الوقت الذي نصل فيه إلى مرحلة تقديم عرض، لكن بعض الشركات لا تتمتع حتى بفرصة الوصول إلى مرحلة تقديم العرض، بسبب الخطوات العديدة التي يمكن أن تنطوي عليها عملياتها)).

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