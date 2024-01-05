اربطوا أحزمة الأمان.. معركة التضخّم تدخل مرحلة جديدة

ثمة احتمالية معقولة بأن أزمة التضخم في هذا العقد ستكون قد انتهت تماماً بحلول الوقت الذي تورق فيه الأشجار في واشنطن وفرانكفورت ولندن.

لقد مرت العاصفة بالفعل، والأسعار، في الأشهر الأخيرة، تزداد بمعدلات لا تزيد على مستهدفات المصارف المركزية. على سبيل المثال، وقياساً بالستة أشهر بين مايو ونوفمبر من 2023، سجل معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي 0.6 % فقط في المملكة المتحدة، و2.7% بمنطقة اليورو.

وباستثناء الأسعار المتقلبة لكل من الطاقة والغذاء، بلغت المعدلات السنوية للتضخم الأساسي بكلا المنطقتين الاقتصاديتين 2.4% خلال الفترة ذاتها.

أما في الولايات المتحدة، فقد سجل المؤشر المعادل، يفضل الاحتياطي الفيدرالي معامل انكماش الإنفاق الاستهلاكي، 1.9% فقط، وبلغ معدله العام 2% بالتالي، لضبط معدلات التضخم وفق مستهدفاتها، تحتاج كل المصارف المركزية إلى تفادي تدهور السيطرة على الأسعار في أمريكا وبريطانيا، وتحقيق تحسن طفيف في منطقة اليورو. وإذا حدث هذا، فيمكن لها إعلان النصر.

وغني عن القول إن الانخفاض السريع للتضخم على جانبي الأطلسي في النصف الثاني من 2023 كان مفاجئاً بقدر تصاعده نفسه. وتوقع الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي ومصرف إنجلترا، الصيف الماضي، بقاء التضخم أعلى من مستهدفه حتى 2025 على أبكر تقدير.

وفي حين كان تحسن المشهد ملحوظاً ومحل ترحاب، إلا أن إرث أزمة التضخم لن ينتهي بمجرد ارتفاع الأسعار بمعدلاتها الطبيعية مرة أخرى.

وتشير الدلائل إلى أن الجمهور كره ارتفاع تكلفة المعيشة والعناء المتعسف في العامين المنصرمين، لكن يرجح أن تتلاشى هذه الذكريات بشكل أبطأ من إحصاءات التضخم.

لكن معركة أسعار الفائدة ستدخل مرحلة جديدة في 2024، بعد ارتفاعها فعلياً من الصفر في 2021، إلى مستويات تقييدية عند 4% في منطقة اليورو، و5.25% في المملكة المتحدة، ونطاق بين 5.25 و5.5% في الولايات المتحدة. لم تعد هناك حاجة لتشديد السياسة النقدية، لكن يظل السؤال قائماً في العام الجديد، عن كيفية وموعد تخفيف الضغوط النقدية للإجابة عن هذا السؤال من المناسب أن نبدأ بدراسة مفاجأة تراجع التضخم حتى الآن.

مقارنة بالتوقعات في مثل هذا الوقت من العام الماضي، تجنبت الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة الركود وارتفاع معدلات البطالة التي توقعها معظم الاقتصاديين. وكان النمو في أمريكا أفضل كثيراً من نظيره في أوروبا، إلا أن جانب العرض في الاقتصادات على ضفتي الأطلسي فاق التوقعات.

ويتقبل مسؤولو المصارف المركزية، بصفة عامة، مسألة خفض الفائدة في 2024، إلا أنهم رغم ذلك مترددين في التحرك سريعاً؛ وينبع هذا من الخوف من إطلاق العنان للأسواق المالية، وكذا جراء بقاء خطر عدم إجهازها تماماً بعد على التضخم.

ثمة مقايضة صعبة هنا فمن الضروري الانتظار بعض الوقت قبل خفض الفائدة، لضمان ألا تكون الاتجاهات التي سادت الأسعار في الأشهر الستة المنقضية مجرد بزوغ لفجر كاذب. يحتاج نمو الأجور أيضاً إلى التباطؤ، إلا أن المصارف المركزية عليها السماح لمستويات الأجور الحقيقية للحاق بالركب، ولو مؤقتاً، لعكس مكاسب الإنتاجية وتراجع أسعار الواردات، التي استفادت منهما بلدان عدة في 2023.

لكن كلما طال أمد إرجاء القرار، كلما ازدادت التكاليف المرتبطة بالانتظار، بما أن ظهور تداعيات السياسة النقدية يستغرق وقتاً. لذا، يجب على الفيدرالي إقرار أول خفض للفائدة في مارس، مثلما تتوقع الأسواق المالية.

أما المركزي الأوروبي ومصرف إنجلترا، فعليهما التحلي بالحكمة في تبني جدول زمني مماثل، لا التمهل، خصوصاً بما أن اقتصاد أوروبا أضعف وأكثر عرضة للانكماش غير الضروري وحتى اللحظة، فالمسؤولون على جانبي الأطلسي ليسوا مستعدين للإفادة بإمكانية اتخاذ مثل هذه القرارات في الوقت المناسب.

وإذا كانت الأسواق المالية محقة في استصواب التخفيض المبكر للفوائد، إلا أنها تمادت كثيراً في ترجيح تقليصها بالسرعة التي رفعتها بها، مع تسعير خفض بمقدار 1.5 نقطة مئوية للفوائد بكل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو هذا العام. وتجدر الإشارة هنا إلى انخفاض البطالة وقلة الفوائض، ما ينذر بخطر عودة التضخم من جديد، إذا نمت الاقتصادات بسرعة مفرطة.

تحتاج المصارف المركزية إلى إيجاد مسار معتدل يصل بها إلى فوائد محايدة، لكيلا تحفز أو تقيد النمو الاقتصادي والتضخم.

هذا المستوى ليس معروفاً بعد، لكنه ليس أقل كثيراً بالضرورة من المعدلات الرسمية القائمة اليوم. يجب أن يطبق هذا الحذر حتى وإن تراجع التضخم دون الصفر مؤقتاً في الأشهر المقبلة، إذا انخفضت أسعار الطاقة بحدة على سبيل المثال ومن شأن انخفاض أسعار الواردات السماح للمستهلكين بالحصول على دخول أعلى واستهلاك أكبر، ولن يكون ذلك مؤشراً على انهيار اقتصادي وشيك.

وإذا علمتنا الأعوام القليلة الماضية أمراً، فهو أن السيناريوهات المتوقعة من المرجح أن تتأثر بأحداث خارجة عن نطاق سيطرة السياسة .

لذلك، يجب أن تكون السمة الأكثر أهمية لمسؤولي المصارف المركزية هذا العام هي التحلي بالمرونة في مواجهة الأخطاء الحتمية للتوقعات، وأيضاً القابلية لإيصال رسالة تفيد بحاجة السياسة للتكيف مع تغير الظروف، فمن الرائع هزيمة التضخم المرتفع، لكن العالم الجديد الصعب يبدأ الآن.

توقعات الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي ومصرف إنجلترا ببقاء التضخم أعلى من مستهدفه حتى 2025 على أقل تقدير

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