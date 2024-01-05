«ليب شارجر» تطلق شواحن السيارات الكهربائية في السوبرماركت بدبي

أعلنت ((ليب شارجر)) الناشئة التي تهدف لتوفير حلول شحن السيارات الكهربائية عالية الجودة للمستهلكين والشركات، عن دخولها قطاع البيع بالتجزئة.

حيث تعمل الشركة على إحداث ثورة في الصناعة؛ حيث ستوفّر صناديق صغيرة لشحن السيارات الكهربائية للشراء على رفوف محلات السوبر ماركت في دبي.

ويهدف الحل الجديد الذي أعلنت عنه الشركة لتلبية الطلب المتزايد على خيارات الشحن المتاحة والفعالة في دبي، مدفوعة بالتزامها بحلول التنقل المستدام، الذي يهدف لتمكين مالكي المركبات الكهربائية من خلال جلب تجربة الشحن مباشرة إلى منازلهم.

وبحسب دراسة أجرتها شركة ((جي دي باور)) الأمريكية لتحليل البيانات والبرمجيات وخيارات المستهلك، فنحو 80% من مستهلكي السيارات الكهربائية يفضّلون سهولة شحن سياراتهم داخل حدود منازلهم.

وبحسب البيان الصادر عن الشركة؛ فإنَّه من المقرر وضع صناديق الشحن للسيارات الكهربائية على رفوف اثنتين من سلاسل المتاجر الكبرى الأكثر شهرة في دبي، بهدف السماح للمستهلكين بدمج حلول شحن السيارات الكهربائية في حياتهم اليومية دون عناء.

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