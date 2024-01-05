«داماك» تمنح عقود إنجاز أعمال رئيسة بـ 300 مليون درهم

أعلنت داماك العقارية، عن ترسية عقود إنجاز أعمال رئيسة في مشروع داماك هيلز 2 بقيمة نحو 300 مليون درهم.

تمت ترسية العقد الأول بقيمة 210 ملايين درهم إلى ((مجموعة الهندسة المدنية الصينية تيسيجو)) فرع دبي، لبناء 439 فيلا وتاون هاوس في مجمع ناتشورا (Natura). ومنحت داماك العقد الثاني الذي تصل قيمته إلى 7 ملايين درهم إلى شركة ((إنفرا نتس للمقاولات))، وذلك لإنجاز أعمال الطرق والبنية التحتية لمجمعات ((فارم هاوس))، و((فيرونا))، و((ناتشورا))، و((فيوليت)).

حيث توفر هذه المجمعات السكنية مجموعة من المرافق الترفيهية والخدمية بما في ذلك: شاطئ ماليبو بأمواجه الاصطناعية، ومرافق رياضية متنوعة تضم ملاعب لكرة القدم والسلة والطائرة والكريكيت، فضلاً عن المسطحات الخضراء التي تغطي هذه المجمعات.

وقال محمد الطحاينة، المدير العام للمشاريع في داماك: ((مع التحسينات المستمرة والمرافق الجديدة التي أضيفت إلى داماك هيلز 2، بدأ السكان يستمتعون أكثر بتجربة المعيشة الفاخرة التي يوفرها المجتمع لهم، نحن فخورون للغاية بما حققناه في مجتمعاتنا الرئيسة، ونسعى دائماً إلى تقديم أساليب معيشة ترتقي إلى تطلعات عملائنا)).

ويأتي الإعلان عن هذين العقدين، بعد أن منحت داماك عقوداً أخرى في الأشهر القليلة الماضية.

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