«بيت.كوم»: ازدياد تنافسية سوق العمل في المنطقة

كشف ((بيت.كوم))، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، عن نتائج استبيانه الجديد الذي أجراه تحت عنوان ((الرؤى المهنية في الشرق الأوسط 2023))، والذي قدم مجموعة من الرؤى ووجهات النظر المتعمقة حول تفضيلات وتجارب المهنيين في المنطقة، وكشف الاستبيان عن ازدياد تنافسية سوق العمل في المنطقة.

ووفقاً للاستبيان، يعتقد 74.4% من المشاركين أن بيئة العمل المتنوعة والشاملة من الأمور المهمة التي يأخذها المهنيون والباحثون عن عمل بعين الاعتبار عند التفكير في فرصة عمل جديدة، ما يسلط الضوء على أهمية استراتيجيات التنوع والشمول في المؤسسات والشركات عبر منطقة الشرق الأوسط.

وقالت علا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: ((يظهر المهنيون في الشرق الأوسط قدرة ملحوظة على التكيف مع التحولات والمتغيرات التي تشهدها سوق العمل شديدة التنافسية. وتعد الغالبية العظمى من هؤلاء المهنيون منفتحة على الانتقال إلى آفاق وظيفية أفضل والاستثمار في تطوير أنفسهم ومهاراتهم، ما يحتم على الشركات ضرورة العمل على تلبية هذه المتطلبات لجذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها)).

وأضافت حداد: ((رغم أن الرواتب التنافسية والثقافة الإيجابية التي تتمتع بها الشركة تعد ركائز مهمة لتعزيز ولاء الموظفين، إلا أن المهنيين في منطقة الشرق الأوسط يولون أهمية كبيرة لفرص النمو الوظيفي والتوازن بين متطلبات الحياة المهنية والشخصية.

وستتمكن الشركات التي تتكيف مع هذه الديناميكيات والمتطلبات المتغيرة في سوق العمل من خلال تعزيز ثقافة التعلم المستمر، وتوفير فرص النمو الوظيفي، وتلبية الاحتياجات المحددة للباحثين عن عمل، من تعزيز مكانتها والتمتع بوضع جيد يخولها النجاح في سوق العمل التي تشهد مستوى عالياً من التنافسية)).

وتسلط نتائج الاستبيان الضوء على جوانب عدة ومختلفة في سوق العمل، بما في ذلك استراتيجيات البحث عن عمل، وولاء الموظفين تجاه شركاتهم الحالية، وتقييم مستوى التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وغيرها المزيد.

وفي ما يتعلق بالبقاء على اطلاع دائم بفرص العمل وأبرز الاتجاهات الحالية، أفاد 55% من المشاركين في الاستبيان أنهم يعتمدون على المواقع الإلكترونية المخصصة للبحث عن الوظائف عبر الإنترنت، ما يجعلها المصدر الأول والأكثر شعبية للحصول على المعلومات.

وتشير نتائج الاستبيان إلى أن فرص النمو الوظيفي ومستوى التوازن بين الحياة المهنية والشخصية من بين العوامل الرئيسية التي تلعب دوراً مهماً في تعزيز ولاء الموظفين تجاه شركاتهم الحالية في الشرق الأوسط. وتشكل فرص النمو الوظيفي (29.8 ٪) ومستوى التوازن الحياة المهنية والشخصية (24.4 ٪) من بين الأولويات القصوى بالنسبة للباحثين عن عمل في منطقة الشرق الأوسط.

ويلعب الراتب التنافسي (21.1%) والثقافة الإيجابية في الشركة (20.4%) دوراً مهماً في استقطاب الموظفين وتعزيز ولائهم. ويمكن للشركات التي تركز على هذه الجوانب تعزيز رضا الموظفين والاحتفاظ بهم.

وتناول الاستبيان أيضاً مستوى التنافسية في سوق العمل بمنطقة الشرق الأوسط، إذ يعتقد 72.9% من المشاركين أن سوق العمل أصبح أكثر تنافسية على نحو ملحوظ، بينما يرى 18.6% أن هناك زيادة طفيفة في مستوى التنافسية. وتشهد سوق العمل تحولات كبيرة ومتسارعة، حيث يظهر المهنيون رغبة متزايدة في الانتقال إلى أماكن أفضل للعمل.

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