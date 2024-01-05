إلى أي مدى سيذهب «الفيدرالي الأمريكي» في رفع الفائدة؟

اختتم جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، 2023، بلهجة متفائلة، فتبنى رسالة تيسيرية في 13 ديسمبر، بجانب توقعات أظهرت انتماء أغلب أعضاء اللجنة الفيدرالية إلى المعسكر الذي يؤمن بالهبوط السلس.

وتعتقد اللجنة، التي تحدد أسعار الفائدة، أن البطالة سترتفع طفيفاً أعلى المستويات الحالية، مع إظهار التضخم مزيداً من التقدم نحو الثبات قرب مُستهدف واضعي السياسة البالغ 2 %.

ويعني هذا التقدم، مع مضينا قدماً في العام الجديد، أن أغلب الأشخاص يرجحون حالياً إعلان الفيدرالي انتهاء دورة رفع الفائدة، التي شهدت زيادة رسمية بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022، وهو أعلى مستوياتها منذ 22 عاماً، لكن السؤال الكبير هو إلى أي مدى سيتم خفض الفائدة.

مهد عام 2023، الذي شهد نمواً أفضل من المتوقع في الولايات المتحدة يفوق كل الاقتصادات المتقدمة الأخرى تقريباً وانخفاضاً حاداً في التضخم، الطريق أمام المسؤولين للتنبؤ بأنهم سيجرون 3 تخفيضات بمقدار ربع نقطة في أسعار الفائدة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة.

على أية حال، يتوقع العديد من المستثمرين أكثر من ذلك، حيث تعقد صفقات التسعير الآجل وسط توقعات بانخفاض أسعار الفائدة 6 مرات 2023.

وفي الوقت الراهن، تقع رهانات خبراء الاقتصاد في منطقة وسط بين ما يتوقعه المسؤولون والأسواق. وأحد التفسيرات وراء هذا التباين، هو عدم وضوح الكيفية التي يفكر بها المصرف المركزي الأمريكي بشأن الأوضاع المالية.

في أوائل نوفمبر، أطلق باول صافرات الإنذار بشأن تشديد مفرط في الأوضاع المالية. وفي الأسابيع الستة المؤدية إلى الاجتماع الأخير في 2023، ارتفعت تكاليف التمويل لأجل 10 أعوام للحكومة الأمريكية نحو 50 نقطة أساس إلى 4.88 % وفي الوقت نفسه بلغت الفائدة على الرهن العقاري لأجل 30 عاماً 7.79 % في 26 أكتوبر.

وكان أعلى مستوى تسجله منذ 2000 وأسفر ذلك التشديد الفعلي للأوضاع المالية عن إضافة الفيدرالي لنص جريء في بيان السياسة: ((من المرجح أن يؤثر التشدد في التمويل والائتمان بالنسبة للأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم. ويظل مدى هذه التداعيات غير مؤكد)).

هاتان الكلمتان قد لا تبدوان وأنهما تعنيان الكثير، لكن بالنسبة لمراقبي الفيدرالي، فقد اعتبروهما كافيتين للإشارة إلى شعور المسؤولين كما لو أن تسعير الأسواق للمخاطر كان ينوب عنهم في أداء بعض مهامهم، ما يعني حاجة أقل للنظر في رفع الفائدة. لكن الأوضاع المالية انحسرت في الأسابيع الستة المؤدية إلى تصويت ديسمبر، على نحو بالغ، فانخفضت عوائد السندات لأجل 10 أعوام إلى 4.2%.

وأسهمت الرهانات على تقليص الفائدة، في خفض معدلات الرهن العقاري لأجل 30 عاماً إلى ما يزيد طفيفاً على 7 % وأدى هذا بالبعض إلى التكهن، قبيل اجتماع ديسمبر، بأن الفيدرالي سيتخلى عن الإشارة إلى الأوضاع المالية ((المتشددة)).--

لكن الإشارة ظلت موجودة في الاجتماع، ما يعني التسامح مع مزيد من التيسير في تكاليف الاقتراض.

وفاجأ الكثيرين أيضاً السؤال المباشر الذي طرحه نيك تيميراوس، من ((وول ستريت جورنال))، على باول، بشأن ماهية شعوره تجاه تيسير الأسواق للسياسة بالنيابة عنه، فبدا رئيس الفيدرالي متفائلاً وواثقاً، فأجاب، أنه رغم تحركات الأسواق ((جيئة وإياباً))، إلا أنه وزملاءه من أعضاء اللجنة، كانوا ((يركزون فقط على ماهية الأمر الصحيح الذي يجب عليهم فعله)).

وقال باول أيضاً إنه من الضروري أن تتماشى الأوضاع المالية مع ما يحاول واضعو السياسة تحقيقه على المدى الطويل، وأن هذا ما سيحدث ((في نهاية المطاف)) لكن توجد صعوبة في رؤية كيفية الوصول إلى هذه المرحلة، في بيئة تتصف فيها استجابات الفيدرالي إزاء التقلبات في الأسواق المالية بالغموض.

إذن، ما مقدار تيسير الأوضاع المالية الذي سيكون مُبالغاً فيه؟ ومنذ انعقاد الاجتماع انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام إلى 3.88%، وسجلت فوائد الرهن العقاري لأجل 30 عاماً 6.61 %.

وتشي ردود فعل أعضاء من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الآخرين بأن بعض واضعي سياسة أسعار الفائدة ليسوا حريصين على تسعير السوق، الذي يدفعهم فعلياً إلى خفض الفائدة في مارس القريب. بخلاف ذلك، يقول خبراء اقتصاد إن الأمر أقل وضوحاً.

وعلّق أندرو باترسون، الخبير الاقتصادي لدى ((فانغارد)): ((تحدث الفيدرالي، منذ وقت ليس بالبعيد، عن إنجاز السوق لبعض المهام بالنيابة عنه)) وأردف: ((في الوقت الراهن، ارتفعت الأسهم لسبعة أو ثمانية أسابيع على التوالي. ولم يعد المستثمرون يساعدون في خفض التضخم، في الواقع نعتقد بأن العكس هو ما يحدث الآن)).

أما غافن ديفيز، رئيس مجلس إدارة ((فولكروم أسيت مانجمنت))، فيرى أن: ((عدم اتساق التوجيهات بشأن مدى أهمية مؤشر الأوضاع المالية، يعطيك انطباعاً بأنهم عقدوا العزم، ثم يطفقون يبحثون عن دلائل تدعم مواقفهم)).

وأضاف: ((المثير للحيرة هو أنه عندما تتغير الدلائل، لا يتغيرون بالضرورة معها)). ربما يكون هناك مزيد من الأدلة في محضر تصويت ديسمبر، المقرر صدوره في الأسابيع المقبلة.

وإذا ما تحقق للفيدرالي هدفه، وثَبُتَ أن تحوله صوب معسكر الهبوط السلس كان الخيار الصحيح، فقد يظل مسروراً للغاية بتيسير الأوضاع المالية. لكن الدلائل تشير إلى أن التضخم أكثر استدامة من المتوقع، ما قد يسفر عن ارتداد.

أفضل رهاناتي أنه ستثبت صحة توقعات الفيدرالي على نحو معقول، وأن تواصله سيكون أكثر وضوحاً، مع تأكيد البيانات انحسار ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة.

وحتى ذلك الحين، توقعوا قدراً من عدم اليقين في فك شيفرة كيفية تفكير واضعي السياسة النقدية بالولايات المتحدة، بشأن كيفية تسعير الأسواق لمجريات الأمور.

جيروم باول تبنى رسالة تيسيرية في 13 ديسمبر .. وأغلب أعضاء اللجنة الفيدرالية أظهروا انتماءهم إلى المعسكر الذي يؤمن بالهبوط السلس

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