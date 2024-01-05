«تسلا» تسحب 1.6 مليون مركبة كهربائية من الصين

تعتزم شركة تسلا سحب 1.6 مليون سيارة في الصين لتحديث برمجية تحمل ((مخاطر على السلامة))، في ضربة قاسية للشركة المصنعة الأمريكية التي تفوقت عليها منافستها الصينية ((بي واي دي)) في مبيعات السيارات الكهربائية.

وقالت هيئة تنظيم السوق الصينية أمس إن عملية السحب هذه تهدف إلى تصحيح عيوب في البرمجيات الخاصة بأنظمة المساعدة على القيادة، وكذلك في أنظمة قفل باب السيارة.

ويتعلق الإجراء بدفعتين من السيارات المنتجة بين 2014 و2023، ويتضمن إجمالي 1.6 مليون سيارة من طراز ((اس)).

وهذا العيب في التصنيع ((يزيد من خطر الاصطدام بالمركبة ويشكّل مشكلة تتعلق بالسلامة))، حسب تقديرات الهيئة التنظيمية الصينية. وسبق لتسلا أن سحبت في ديسمبر الماضي مليوني سيارة في الولايات المتحدة بسبب خطر مرتبط بنظام المساعدة على القيادة الخاص بها.

وتُعد الصين السوق الأكثر أهمية للعلامة التجارية، حيث تمتلك مصنعاً في شنغهاي، وهو الأكبر خارج الولايات المتحدة. وأنتجت تسلا أكثر من 900 ألف سيارة في مصنعها الصيني في 2023، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتواجه تسلا منافسة شرسة في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، حيث تنافس عدداً كبيراً من العلامات التجارية المحلية التي تطرح ابتكاراتها على صعيد المركبات الكهربائية. وأخطر منافس لشركة تسلا في هذا المجال هي ((بي واي دي)).

وانتزعت ((بي واي دي)) صدارة مبيعات السيارات الكهربائية في العالم من تسلا في الربع الأخير من 2023.

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