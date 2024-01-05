«موانئ أبوظبي» تبرم اتفاقية لتطوير وتشغيل محطات سفن سياحية في مصر

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن إبرام اتفاقية امتياز مبدئية لمدة (15) عاماً مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لتشغيل وإدارة ثلاث محطات للسفن السياحية في موانئ سفاجا، الغردقة.

وشرم الشيخ، علاوة على تجديد محطة شرم الشيخ، بما يسهم في تنشيط السياحية البحرية في جمهورية مصر، ومن المتوقع إبرام اتفاقية الامتياز النهائية خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وتم توقيع اتفاقية الامتياز المبدئية في مقر وزارة النقل في العاصمة الإدارية الجديدة - القاهرة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري، من قبل اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة موانئ أبوظبي.

وبموجب هذا التعاون، ستخصص مجموعة موانئ أبوظبي استثمارات بقيمة (3) ملايين دولار على مدى (15) عاماً، ستقوم خلالها بإدارة وتشغيل ثلاث محطات للسفن السياحية وتوفير خدمات جديدة، وتسهيل وصول الشركات المشغلة للسفن السياحية إلى المنطقة، وتوفير مسارات جديدة مستفيدة من شبكة محطاتها للسفن السياحية في البحر الأحمر.

مما سيسهم في تعزيز أعمال الرحلات البحرية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي في منطقة البحر الأحمر، وزيادة إقبال السياح على السفن السياحية، وتعزيز تجربة المسافرين ومشغلي الرحلات البحرية.

وقال أحمد المطوع: ((تمثل هذه الاتفاقية شهادة على التزامنا بتنشيط السياحة في منطقة البحر الأحمر، وتجسد العلاقات الوطيدة التي تجمع بين الأشقاء في الإمارات ومصر. ومن خلال استثمار 3 ملايين دولار، ستعمل مجموعة موانئ أبوظبي على تعزيز قطاع السياحة البحرية في البحر الأحمر، وتوفير خدمات ومرافق عالمية المستوى لتلك الموانئ، ما سيعود بالنفع على نمو الاقتصاد المصري)).

وتأتي هذه الشراكة الأخيرة عقب توقيع اتفاقية امتياز نهائية بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والتي تهدف إلى تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا. وسيشهد ذلك التعاون استثماراً بقيمة 200 مليون دولار أمريكي على مدى 3 سنوات، بهدف تطوير منشأة حديثة داخل الموقع الاستراتيجي في البحر الأحمر، وسيكون أول ميناء يتم تشغيله دولياً لخدمة منطقة صعيد مصر.

جدير بالذكر أن مجموعة موانئ أبوظبي قد افتتحت محطة العقبة للسفن السياحية، الأولى من نوعها في الأردن، وتمثل هذه الاتفاقية إضافة جديدة وقيمة لمحفظة المجموعة، وتعزز استراتيجيتها لإثراء تجربة مسافري السفن السياحية على الصعيد العالمي.

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