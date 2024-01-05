بيانات الوظائف الأمريكية تدعم «وول ستريت»

فتحت الأسهم الرئيسية في بورصة ((وول ستريت)) الأمريكية، أمس على صعود بعد أن أشار تقرير الوظائف إلى متانة سوق العمل.

وصعد مؤشر ((ستاندرد آند بورز (( 0.6 % أو 28 نقطة إلى 4716.81 نقطة، خلال التعاملات وارتفع ((ناسداك))، رابحاً نحو 102 نقطة أو 0.7 % إلى 14615.72 نقطة وزاد مؤشر ((داو جونز)) 0.25 % توازي 92.3 نقطة ليبلغ 37531.31 نقطة.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بأكثر من المتوقع في ديسمبر، مع استقرار معدل البطالة دون تغيير خلال نفس الفترة، في دلالة على استمرار زخم سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم رغم ارتفاع أسعار الفائدة. وأوضحت بيانات مكتب إحصاءات العمل، إضافة الاقتصاد الأمريكي 216 ألف وظيفة غير زراعية خلال ديسمبر، مقارنة بالتوقعات عند إضافة 170 ألف وظيفة.

بينما استقر معدل البطالة في البلاد دون تغيير عند 3.7 % خلال نفس الفترة، ومقابل توقعات ارتفاعه إلى 3.8 %. وكانت أكبر الزيادات في الوظائف على مدار الشهر الماضي في قطاعات الحكومة الذي أضاف 52 ألف وظيفة، والرعاية الصحية 38 ألف وظيفة، والدعم الاجتماعي 21 ألفاً، والإنشاءات 17 ألفاً.

وتكبدت الأسهم الأوروبية أول خسارة أسبوعية في 8 أسابيع مع استقبال المستثمرين مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية العالمية المتضاربة، في بداية مضطربة للعام الجديد بعد صعود قوي في 2023.

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