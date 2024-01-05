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التضخم في منطقة اليورو يرتفع مجدداً في ديسمبر

1/5/2024 7:25:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفاد مكتب الإحصاء الأوروبي ((يوروستات)) أمس في إحصاء مبدئي بأن معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) تسارع مجدداً في ديسمبر لأول مرة منذ سبتمبر الماضي.

حيث شهدت أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 2.9 % على أساس سنوي. وقدر ((يوروستات)) معدل التضخم السنوي في نوفمبر بـ2.4 %، وهو أدنى مستوى منذ صيف 2021.

وكان المحللون يتوقعون أن يشهد ديسمبر ارتفاعاً في معدل التضخم. وبلغ معدل التضخم على أساس شهري في ديسمبر 0.2 % وانخفض معدل التضخم في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة على مدار 2023 بعدما بلغ ذروته عند مستوى قياسي وصل إلى 10.7 % في خريف 2022.

وواصل مؤشر التضخم الرئيسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، الهبوط، حيث سجل 3.4 % في ديسمبر على أساس سنوي، بانخفاض من 3.6 % في نوفمبر.

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