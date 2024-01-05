9.7 مليارات درهم مكاسب «سوق دبي» في 4 جلسات

واصل مؤشر سوق دبي المالي صعوده أمس، ليرفع مكاسبه خلال الأسبوع الماضي الذي امتد 4 جلسات إلى 9.7 مليارات درهم بدعم عمليات شرائية قوية على الأسهم القيادية من الأفراد والمؤسسات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي إلى 697.24 مليار درهم أمس، من 687.5 ملياراً بنهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 107.2 ملايين درهم في 4 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 388.5 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 281.4 مليون درهم. وفي 4 جلسات، ارتفعت أسهم تكافل الإمارات 31.2 %، ومصرف الإمارات الإسلامي 14.9 %، وبي إتش أم كابيتال 14.6 %، والاستشارات المالية الدولية 11.4 %، ودبي الوطنية للتأمين 7.8 %.

وزاد أمان 7.6 %، وسالك 6.1 %، وسلامة 5.8 %، وإمباور 5.4 %، وشعاع كابيتال 4.8 % الوطنية الدولية القابضة 3.7 %. واستحوذ ((إعمار العقارية)) على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي خلال الأسبوع بنحو 316.2 مليون درهم، تلاه ((الإمارات دبي الوطني)) بسيولة بأكثر من 150 مليون درهم.

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة في 4 جلسات ناهزت 5.6 مليارات درهم، منها 4.36 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.22 مليار درهم في سوق دبي، بعد التداول على 1.5 مليار سهم، عبر تنفيذ نحو 86.8 ألف صفقة.

وعلى مستوى الأداء اليومي، صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ0.02 % في جلسة أمس، مسجلاً 4087.99 نقطة.

وتعزز أداء سوق دبي، بارتفاع سهم بي أتش أم كابيتال 14.6 % بالحد الأقصى، وارتفع تعليم القابضة 3.36 %، وإمباور 1.7 % وأمانات القابضة 1.65 %، والإمارات دبي الوطني 0.29 %.

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