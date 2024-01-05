ارتفاع أسعار النفط بدعم مخاوف الإمدادات

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت أسعار النفط أمس بعد أن أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أن التضخم أصبح تحت السيطرة كما دعمت مخاوف تدفق الإمدادات بسبب توترات الشرق الأوسط صعود الأسعار.
وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتاً، بما يعادل 0.5 %، إلى 77.96 دولاراً للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتاً، بما يعادل 0.7 %، إلى 72.69 دولاراً.
وعوض الخامان القياسيان تقريباً جميع خسائرهما التي تكبدانها أول من أمس عندما سجلت الأسعار عند التسوية انخفاضاً بعد جلسة متقلبة بسبب زيادة أسبوعية كبيرة في مخزونات البنزين. ويتجه الخامان إلى إنهاء الأسبوع الأول من العام على ارتفاع. ولم يقدم محضر اجتماع المركزي الأمريكي مؤشرات مباشرة حول الموعد الذي قد يبدأ فيه خفض الفائدة.
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