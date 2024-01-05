ارتفاع أسعار النفط بدعم مخاوف الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط أمس بعد أن أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أن التضخم أصبح تحت السيطرة كما دعمت مخاوف تدفق الإمدادات بسبب توترات الشرق الأوسط صعود الأسعار.

وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتاً، بما يعادل 0.5 %، إلى 77.96 دولاراً للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتاً، بما يعادل 0.7 %، إلى 72.69 دولاراً.

وعوض الخامان القياسيان تقريباً جميع خسائرهما التي تكبدانها أول من أمس عندما سجلت الأسعار عند التسوية انخفاضاً بعد جلسة متقلبة بسبب زيادة أسبوعية كبيرة في مخزونات البنزين. ويتجه الخامان إلى إنهاء الأسبوع الأول من العام على ارتفاع. ولم يقدم محضر اجتماع المركزي الأمريكي مؤشرات مباشرة حول الموعد الذي قد يبدأ فيه خفض الفائدة.

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