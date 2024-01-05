أسهم وول ستريت تنهي جلسة متقلبة على ارتفاع طفيف

شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة متقلبة اليوم الجمعة، لكنها أغلقت في نهايتها على ارتفاع طفيف في ظل استيعاب المستثمرين لأحدث بيانات الاقتصاد الكلي التي قدمت آراء متناقضة عن الموعد المحتمل لبدء خفض أسعار الفائدة.

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، أنهى مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع الأسبوع الأول من عام 2024 بأداء سلبي ملحوظ، إذ سجل ستاندرد آند بورز 500 أسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر أكتوبر الماضي، في حين عانى ناسداك من أسوأ أسبوع منذ أواخر سبتمبر الماضي.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 8.37 نقاط

أو ما يعادل 0.18 بالمئة ليغلق عند مستوى 4697.05 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 11.47 نقطة أو ما يوازي 0.09 بالمئة إلى 14521.77 نقطة.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 24.09 نقطة أو 0.07 بالمئة ليغلق عند مستوى 37464.43 نقطة.

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