توتنهام وفولهام يتقدمان للدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي

سجل بيدرو بورو هدفه الأول في الموسم مع توتنهام هوتسبير ليقوده للتقدم للدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد الفوز 1-صفر على بيرنلي الجمعة، والتحق به فولهام بعد الفوز بنفس النتيجة على روثرهام يونايتد.

وحول عشرة لاعبين من ولفرهامبتون واندرارز تأخرهم ليتعادلوا 1-1 مع المضيف برنتفورد ليخوض الثنائي مباراة إعادة. وجاءت النتيجة رغم تلقي جواو جوميس بطاقة حمراء بعد تسع دقائق من البداية.

وبدا أن توتنهام وبيرنلي، الثنائي الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي ثماني مرات، في طريقهما إلى إعادة المباراة قبل أن يفتتح بورو التسجيل في الدقيقة 78 من مباراة باهتة عندما اعترض رمية من الحارس أريانيت موريتش وأطلق تسديدة قوية من مدى بعيد في الزاوية العليا.

وأراح الفوز فريق المدرب أنجي بوستيكوجلو، الذي افتقد للعديد من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابة والمشاركات الدولية بما في ذلك سون هيونج-مين قائد منتخب كوريا الجنوبية المشارك في كأس آسيا، وبابي ماتار سار وإيف بيسوما وهو الثنائي المشارك في كأس الأمم الأفريقية.

وحافظ روثرهام، المنتمي للدرجة الثانية والذي لم يصل إلى الدور الرابع من المسابقة منذ موسم 2001-2002، على رباطة جأشه في وقت مبكر عندما سيطر فولهام على اللعب.

لكن بوبي ديكوردوفا-ريد أحرز هدف التقدم في الدقيقة 24 عندما سدد الكرة في الزاوية اليسرى العليا من خارج منطقة الجزاء، الأمر الذي أسعد الجماهير التي احتفلت في مدرج جوني هاينز الذي يعود تاريخه إلى قرن من الزمان.

وظن جوردان هوجيل أنه عادل النتيجة لروثرهام بعد لحظات فقط، لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل، وفي النهاية أنهى الفريق القادم من يوركشاير المباراة دون أي تسديدة على المرمى.

وتأخر ولفرهامبتون المنهك بهدف نيل موباي قبل أربع دقائق من الاستراحة، لكن الفريق الزائر تعادل في الدقيقة 64 عندما أطلق تومي دويل تسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء. وسيكون الفريق سعيداً باستضافة برنتفورد في مباراة الإعادة على استاد مولينو.

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