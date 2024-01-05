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محكمة تركية تقضي باعتقال 15 يشتبه في علاقتهم بالموساد الإسرائيلي

1/5/2024 7:25:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت قناة تي.آر.تي خبر الرسمية، أن محكمة تركية أصدرت اليوم الجمعة أمراً رسمياً باعتقال 15 شخصاً وترحيل ثمانية آخرين يشتبه في صلتهم بجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد واستهداف الفلسطينيين الذين يعيشون في تركيا.

وأعتقلت السلطات التركية 34 شخصاً في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن حذرت إسرائيل من "عواقب وخيمة" إذا حاولت مطاردة أعضاء حركة (حماس) الذين يعيشون خارج الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك تركيا.

ولم تقدم القناة أي تفاصيل حول ما قررته المحكمة بخصوص الأحد عشر شخصاً الذين تم اعتقالهم في البداية.

ودهمت الشرطة مواقع في ثمانية أقاليم للقبض على المشتبه فيهم في إطار التحقيق الذي يجريه جهاز المخابرات التركية ومكتب مكافحة الإرهاب التابع للمدعي العام في إسطنبول.

وانتقدت تركيا بشدة إسرائيل بسبب قصفها غزة في حربها مع حماس، وتبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانتقادات العلنية قبل أيام.

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