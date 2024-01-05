وفد أمريكي من أمام معبر رفح: الوضع في غزة مأساوي ويحذر من حدوث مجاعة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال السيناتور جيفري ميركلي عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الأمريكي في مؤتمر صحفي أمام معبر رفح البري، الجمعة، إن الوضع في غزة "مأساوي وإن مئات الآلاف من الجرحى والمصابين يحتاجون كميات كبيرة من الماء والغذاء والكهرباء والعناية الطبية.. وهذا الوضع بحاجة إلى اهتمام كبير حتى لا تحدث مجاعة".
وصرح السيناتور الأمريكي كريستوفر فان عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي في المؤتمر: "نعتزم العودة الي الولايات المتحدة للتحدث مع زملائنا في مجلس الشيوخ أننا بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد لضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية المقدمة".
وأضاف: "نعمل مع السفير ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص بالقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط للتأكيد على معالجة بعض هذه القضايا وتخطي العقبات".
وكان الوفد الأمريكي قد قام بزيارة إلى معبر رفح البري وتفقد المساعدات الخاصة بقطاع غزة في مخازن مدينة العريش برفقة مسؤولين مصريين.
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