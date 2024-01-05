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وفد أمريكي من أمام معبر رفح: الوضع في غزة مأساوي ويحذر من حدوث مجاعة

1/5/2024 7:25:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال السيناتور جيفري ميركلي عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الأمريكي في مؤتمر صحفي أمام معبر رفح البري، الجمعة، إن الوضع في غزة "مأساوي وإن مئات الآلاف من الجرحى والمصابين يحتاجون كميات كبيرة من الماء والغذاء والكهرباء والعناية الطبية.. وهذا الوضع بحاجة إلى اهتمام كبير حتى لا تحدث مجاعة".

وصرح السيناتور الأمريكي كريستوفر فان عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي في المؤتمر: "نعتزم العودة الي الولايات المتحدة للتحدث مع زملائنا في مجلس الشيوخ أننا بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد لضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية المقدمة".

وأضاف: "نعمل مع السفير ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص بالقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط للتأكيد على معالجة بعض هذه القضايا وتخطي العقبات".

وكان الوفد الأمريكي قد قام بزيارة إلى معبر رفح البري وتفقد المساعدات الخاصة بقطاع غزة في مخازن مدينة العريش برفقة مسؤولين مصريين.

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