وزير الدفاع الأمريكي يدخل المستشفى بسبب مضاعفات صحية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الميجر جنرال بات رايدر، المتحدث الإعلامي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة، أن وزير الدفاع لويد أوستن، دخل مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في الأول من يناير الجاري بعد مضاعفات ناجمة عن "إجراء طبي اختياري خضع له في الآونة الأخيرة".
وأضاف رايدر في بيان أنه "يتعافى بشكل جيد ومن المتوقع أن يستأنف مهامه الكاملة اليوم".
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