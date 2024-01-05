وزير الدفاع الأمريكي يدخل المستشفى بسبب مضاعفات صحية

أعلن الميجر جنرال بات رايدر، المتحدث الإعلامي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة، أن وزير الدفاع لويد أوستن، دخل مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في الأول من يناير الجاري بعد مضاعفات ناجمة عن "إجراء طبي اختياري خضع له في الآونة الأخيرة".

وأضاف رايدر في بيان أنه "يتعافى بشكل جيد ومن المتوقع أن يستأنف مهامه الكاملة اليوم".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز