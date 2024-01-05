الدفاعات الجوية الروسية تسقط 4 صواريخ أوكرانية موجهة فوق القرم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت أربعة صواريخ موجهة أطلقت من الجو فوق شبه جزيرة القرم.
وأوضحت الوزارة أنه "في 6 يناير، في نحو الساعة 00:30 صباحاً بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ موجهة أطلقت من الجو ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي".
ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن الوزارة قولها إن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت أربعة صواريخ أوكرانية ودمرتها فوق شبه جزيرة القرم".
ولم يتسن على الفور التحقق من المعلومات بشكل مستقل.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN05012024000110011019ID1107689677
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.