الدفاعات الجوية الروسية تسقط 4 صواريخ أوكرانية موجهة فوق القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت أربعة صواريخ موجهة أطلقت من الجو فوق شبه جزيرة القرم.

وأوضحت الوزارة أنه "في 6 يناير، في نحو الساعة 00:30 صباحاً بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ موجهة أطلقت من الجو ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي".

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن الوزارة قولها إن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت أربعة صواريخ أوكرانية ودمرتها فوق شبه جزيرة القرم".

ولم يتسن على الفور التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

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