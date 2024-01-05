Saturday, 06 January 2024 03:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدفاعات الجوية الروسية تسقط 4 صواريخ أوكرانية موجهة فوق القرم

1/5/2024 7:25:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت أربعة صواريخ موجهة أطلقت من الجو فوق شبه جزيرة القرم.

وأوضحت الوزارة أنه "في 6 يناير، في نحو الساعة 00:30 صباحاً بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ موجهة أطلقت من الجو ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي".

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن الوزارة قولها إن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت أربعة صواريخ أوكرانية ودمرتها فوق شبه جزيرة القرم".

ولم يتسن على الفور التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN05012024000110011019ID1107689677

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث