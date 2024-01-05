بايدن يتهم ترامب بالتضحية بالديمقراطية الأمريكية من أجل السلطة

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن دونالد ترامب، منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية 2024، بالتضحية بالديمقراطية الأمريكية من أجل السلطة، وذلك خلال خطاب ألقاه في بنسلفانيا بمناسبة الذكرى الثالثة لهجمات السادس من يناير 2021 على مبنى الكابيتول.

وقال بايدن إن حملة ترامب الرئاسية "تدور كلها حوله، وليست حول أمريكا". وقال إن الرئيس السابق "مستعد للتضحية بديمقراطيتنا" ليضع نفسه في السلطة.

وقال إن الانتخابات المقبلة: "هي مسألة ما إذا كانت الديمقراطية لا تزال قضية أمريكا المقدسة".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز