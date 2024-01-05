بايدن يتهم ترامب بالتضحية بالديمقراطية الأمريكية من أجل السلطة

(MENAFN
- Al-Bayan)
اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن دونالد ترامب، منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية 2024، بالتضحية بالديمقراطية الأمريكية من أجل السلطة، وذلك خلال خطاب ألقاه في بنسلفانيا بمناسبة الذكرى الثالثة لهجمات السادس من يناير 2021 على مبنى الكابيتول.
وقال بايدن إن حملة ترامب الرئاسية "تدور كلها حوله، وليست حول أمريكا". وقال إن الرئيس السابق "مستعد للتضحية بديمقراطيتنا" ليضع نفسه في السلطة.
وقال إن الانتخابات المقبلة: "هي مسألة ما إذا كانت الديمقراطية لا تزال قضية أمريكا المقدسة".
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