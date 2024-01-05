ترامب يرد: بايدن يثير المخاوف بعد خطابه عن الديموقراطية

(MENAFN
- Al-Bayan)
اتهم دونالد ترامب، الجمعة، جو بايدن بـ"إثارة المخاوف" بعد أن قارن الرئيس الديموقراطي خطاب الملياردير الجمهوري بخطاب "ألمانيا النازية".
وقال ترامب لأنصاره في أيوا إن "سجلّ بايدن هو عبارة عن سلسلة متواصلة من الضعف وعدم الكفاءة والفساد والفشل..
لهذا السبب نظّم جو المحتال في بنسلفانيا اليوم حملة مثيرة للشفقة لإثارة المخاوف".
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