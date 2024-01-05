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ترامب يرد: بايدن يثير المخاوف بعد خطابه عن الديموقراطية

1/5/2024 7:25:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اتهم دونالد ترامب، الجمعة، جو بايدن بـ"إثارة المخاوف" بعد أن قارن الرئيس الديموقراطي خطاب الملياردير الجمهوري بخطاب "ألمانيا النازية".

وقال ترامب لأنصاره في أيوا إن "سجلّ بايدن هو عبارة عن سلسلة متواصلة من الضعف وعدم الكفاءة والفساد والفشل..
لهذا السبب نظّم جو المحتال في بنسلفانيا اليوم حملة مثيرة للشفقة لإثارة المخاوف".

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