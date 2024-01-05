ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ رئيس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة بمناسبة تعيينه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى أخيه الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، أعرب سموه فيها عن خالص تهانيه له بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء بدولة الكويت.
وعبّر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن تمنياته لرئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة بكل التوفيق والسداد لخدمة الكويت وشعيها الشقيق والإسهام في تقدمه وازدهاره، ولدولة الكويت تحقيق كلّ ما تتطلع إليه من تطور ونماء، منوهًا سموه بما يجمع مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة من علاقات تاريخية مميزة وروابط أخوية، متينة في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.
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