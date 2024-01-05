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ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ رئيس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة بمناسبة تعيينه

1/5/2024 7:19:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬أخيه‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬صباح‭ ‬السالم‭ ‬الصباح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬أعرب‭ ‬سموه‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانيه‭ ‬له‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينه‭ ‬رئيساً‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت‭.‬

وعبّر‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬بكل‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬لخدمة‭ ‬الكويت‭ ‬وشعيها‭ ‬الشقيق‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬تقدمه‭ ‬وازدهاره،‭ ‬ولدولة‭ ‬الكويت‭ ‬تحقيق‭ ‬كلّ‭ ‬ما‭ ‬تتطلع‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونماء،‭ ‬منوهًا‭ ‬سموه‭ ‬بما‭ ‬يجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬تاريخية‭ ‬مميزة‭ ‬وروابط‭ ‬أخوية،‭ ‬متينة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭.‬

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