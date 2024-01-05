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تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة عبدالواحد أجور في دورتها الـ15

1/5/2024 7:19:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقام‭ ‬مركز‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬أجور‭ ‬لتعليم‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬وتدريس‭ ‬علومه‭ ‬للرجال‭ ‬بمدينة‭ ‬حمد‭ ‬وبرعاية‭ ‬وحضور‭ ‬السيد‭ ‬نبيل‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬أجور‭ ‬حفل‭ ‬تكريم‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬عبدالواحد‭ ‬أجور‭ ‬القرآنية‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الخامسة‭ ‬عشر،‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬سنوياً‭ ‬برعاية‭ ‬ودعم‭ ‬السيد‭ ‬نبيل‭ ‬أجور،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬عبدالواحد‭ ‬أجور‭ ‬القرآنية‭ ‬وأعضاء‭ ‬لجان‭ ‬التحكيم‭ ‬بالمسابقة،‭ ‬وذلك‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬27‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023م،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬السنوي‭ ‬لتكريم‭ ‬الطلاب‭ ‬المتميزين‭.‬

وقد‭ ‬بدأ‭ ‬الحفل‭ ‬بتلاوة‭ ‬آيات‭ ‬من‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم،‭ ‬ثم‭ ‬قام‭ ‬السيد‭ ‬نبيل‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬أجور‭ ‬بتكريم‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬عبدالواحد‭ ‬أجور‭ ‬في‭ ‬فرع‭ ‬حفظ‭ ‬جزء‭ ‬الذاريات‭ ‬وهم‭:‬

الأول‭: ‬هاني‭ ‬بشير‭ ‬علي

الثاني‭: ‬ماهر‭ ‬محمد‭ ‬خليفة

الثالث‭: ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬جمعة‭ ‬العنزي

والفائزين‭ ‬في‭ ‬فرع‭ ‬حفظ‭ ‬جزء‭ ‬عم‭ ‬وهم‭:‬

الأول‭: ‬ثامر‭ ‬محمد‭ ‬خليفة

الثاني‭: ‬أحمد‭ ‬أكرم

الثالث‭: ‬حسين‭ ‬خليف

كما‭ ‬قام‭ ‬السيد‭ ‬نبيل‭ ‬أجور‭ ‬بتكريم‭ ‬الأساتذة‭ ‬المحكمين‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬وكذلك‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬خالد‭ ‬أجور‭ ‬للمعلم‭ ‬المتميز،‭ ‬والتي‭ ‬يتم‭ ‬منحها‭ ‬للمعلمين‭ ‬الأكثر‭ ‬إنتاجاً‭ ‬في‭ ‬المخرجات‭ ‬السنوية‭ ‬وفق‭ ‬معايير‭ ‬محددة‭ ‬والذين‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬الدرجات‭ ‬بالمخرجات‭ ‬السنوية‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬الدراسية‭ ‬المعتمدة‭ ‬بالوزارة‭ ‬وهم‭:‬

1-‭ ‬الأستاذ‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬يوسف‭ ‬والأستاذ‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬السياس‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬حفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭.‬

2-‭ ‬الأستاذ‭ ‬إسماعيل‭ ‬العجي‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬التأسيس‭ ‬على‭ ‬القراءة‭ ‬العربية‭.‬

3-‭ ‬الأستاذ‭ ‬سعيد‭ ‬سيد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬التلاوة‭ ‬وعلم‭ ‬التجويد‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬مشرف‭ ‬مركز‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬جاسم‭ ‬كانو‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬فرع‭ ‬تابع‭ ‬لمركز‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬أجور‭ ‬نظراً‭ ‬لعدد‭ ‬مخرجاته‭ ‬السنوية‭ ‬المتميزة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

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