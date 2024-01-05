تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة عبدالواحد أجور في دورتها الـ15

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- Akhbar Al Khaleej) أقام مركز عبدالرحمن أجور لتعليم القرآن الكريم وتدريس علومه للرجال بمدينة حمد وبرعاية وحضور السيد نبيل بن عبدالرحمن أجور حفل تكريم الفائزين في مسابقة عبدالواحد أجور القرآنية في دورتها الخامسة عشر، والتي تقام سنوياً برعاية ودعم السيد نبيل أجور، حيث تم تكريم الفائزين في مسابقة عبدالواحد أجور القرآنية وأعضاء لجان التحكيم بالمسابقة، وذلك مساء الأربعاء الماضي 27 ديسمبر 2023م، وذلك خلال الحفل السنوي لتكريم الطلاب المتميزين.
وقد بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم قام السيد نبيل بن عبدالرحمن أجور بتكريم الفائزين في مسابقة عبدالواحد أجور في فرع حفظ جزء الذاريات وهم:
الأول: هاني بشير علي
الثاني: ماهر محمد خليفة
الثالث: عبد الله جمعة العنزي
والفائزين في فرع حفظ جزء عم وهم:
الأول: ثامر محمد خليفة
الثاني: أحمد أكرم
الثالث: حسين خليف
كما قام السيد نبيل أجور بتكريم الأساتذة المحكمين في المسابقة، وكذلك الفائزين في جائزة خالد أجور للمعلم المتميز، والتي يتم منحها للمعلمين الأكثر إنتاجاً في المخرجات السنوية وفق معايير محددة والذين حصلوا على أعلى الدرجات بالمخرجات السنوية في البرامج الدراسية المعتمدة بالوزارة وهم:
1- الأستاذ علي عبدالله يوسف والأستاذ أحمد محمد السياس في برنامج حفظ القرآن الكريم.
2- الأستاذ إسماعيل العجي في برنامج التأسيس على القراءة العربية.
3- الأستاذ سعيد سيد عبدالرحمن في برنامج التلاوة وعلم التجويد.
كما تم تكريم مشرف مركز عبدالرحمن بن جاسم كانو بجائزة أفضل فرع تابع لمركز عبدالرحمن أجور نظراً لعدد مخرجاته السنوية المتميزة هذا العام.
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