لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن بشأن اغتيال العاروري خلال هجوم في بيروت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - ‬الوكالات‭: ‬قدم‭ ‬لبنان‭ ‬شكوى‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بشأن‭ ‬اغتيال‭ ‬إسرائيل‭ ‬لنائب‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬صالح‭ ‬العاروري‭ ‬خلال‭ ‬هجوم‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬اللبنانية‭ ‬بيروت،‭ ‬واصفا‭ ‬عملية‭ ‬الاستهداف‭ ‬بأنها‭ ‬المرحلة‭ ‬الأكثر‭ ‬خطورة‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬البلاد‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬الشكوى،‭ ‬وهي‭ ‬بتاريخ‭ ‬الخميس‭ ‬واطلعت‭ ‬عليها‭ ‬رويترز‭ ‬أمس،‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬استخدمت‭ ‬ستة‭ ‬صواريخ‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬العاروري،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تستخدم‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬اللبناني‭ ‬لقصف‭ ‬سوريا‭. ‬

واغتيل‭ ‬صالح‭ ‬العاروري‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬على‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬قال‭ ‬محللون‭ ‬إنه‭ ‬يمكن‭ ‬اعتباره‭ ‬أيضا‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بأن‭ ‬معاقله‭ ‬عرضة‭ ‬للهجوم‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬لبنان‭ ‬سيتعرض‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬ترد‭ ‬جماعته‭ ‬على‭ ‬مقتل‭ ‬العاروري‭. ‬

وقال‭ ‬نصر‭ ‬الله،‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬خطاب‭ ‬تلفزيوني‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬امتد‭ ‬قرابة‭ ‬شهرين،‭ ‬إن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬السكوت‭ ‬عن‭ ‬انتهاك‭ ‬بهذا‭ ‬المستوى‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬لبنان‭ ‬كله‭ ‬سيصبح‭ ‬مكشوفا،‭ ‬وكل‭ ‬المدن‭ ‬والقرى‭ ‬والشخصيات‭ ‬ستصبح‭ ‬مكشوفة‮»‬‭. ‬

وأطلق‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬صواريخ‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬يوم‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬دعما‭ ‬لحماس‭.‬

وقال‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬إن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬نفذ‭ ‬نحو‭ ‬670‭ ‬عملية‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬ودمر‭ ‬‮«‬عددا‭ ‬كبيرا‮»‬‭ ‬من‭ ‬المركبات‭ ‬والدبابات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭.‬

وقال‭ ‬أيضا‭ ‬إنه‭ ‬إذا‭ ‬تمكن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬فسيتحول‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭.‬

كان‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬قد‭ ‬حذر‭ ‬إسرائيل‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬توسيع‭ ‬حربها،‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬جماعته‭ ‬لن‭ ‬تلتزم‭ ‬‮«‬بسقوف‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬قواعد‮»‬‭ ‬إذا‭ ‬اختارت‭ ‬إسرائيل‭ ‬شن‭ ‬حرب‭ ‬على‭ ‬لبنان‭.‬

وقال‭ ‬نصر‭ ‬الله‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬فكر‭ ‬العدو‭ ‬أن‭ ‬يشن‭ ‬حربا‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬سيكون‭ ‬قتالنا‭ ‬بلا‭ ‬سقوف‭.. ‬بلا‭ ‬حدود‭.. ‬بلا‭ ‬قواعد‮»‬‭.‬